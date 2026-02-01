La Cámara, al rojo vivo: la victoria del demócrata Christian Menefee en Texas ajusta aún más la mayoría republicana a falta de tres elecciones especiales antes de las midterms

Publicado por Israel Duro 1 de febrero, 2026

La situación de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes (218-213) está aún más al límite tras la victoria del demócrata Christian Menefee en la elección especial para ocupar el escaño del fallecido Sylvester Turner de Texas. Algo que todavía podría incluso empeorar puesto que aún quedan tres asientos en juego antes de las midterms de noviembre.

Aunque la victoria demócrata en un distrito claramente demócrata en el Estado de la Estrella Solitaria era bastante previsible -algo por lo que el Gobernador Greg Abbott no tuvo prisa en convocar la cita con las urnas desde el 5 de marzo de 2025 que falleció Turner-, el hecho es que cuando Menefee jure, la situación de Mike Johnson y compañía será aún más difícil. Sobre todo, con un GOP fracturado por las distintas sensibilidades de las familias políticas.

"Arrancar ICE de raíz"

Menefee, exfiscal del condado de Harris en Houston, se impuso a la también demócrata Amanda Edwards, quien fuera concejal de Houston. Uno de los grandes apoyos del vencedor fue la belicosa representante demócrata Jasmine Crockett. El nuevo congresista se ha destacado por su lucha contra las políticas migratorias de Trump.

Algo que volvió a recordar en la noche electoral, advirtiendo que luchará por abrir un proceso de impeachment contra Kristi Noem, "arrancar ICE de raíz" y lanzó un mensaje directo al presidente Donald Trump:

"Llevas casi un año sin saber nada de la gente del distrito 18 del Congreso de Texas. Los resultados de esta noche son un mandato para que trabaje tan duro como pueda para oponerse a tu agenda, para luchar contra el rumbo que estás tomando este país y para investigar tus delitos. Y estoy deseando hacerlo".

Una elección especial con los mapas electorales vigentes y susto para el GOP mapas actuales, al tratarse de un escaño disputado en 2024.

​La noche dejó un sorprendente disgusto para el GOP, puesto que el demócrata Taylor Rehmet, un líder sindical y veterano, se impuso ampliamente al republicano Leigh Wambsganssen el distrito del área de Fort Worth, un bastión conservador en el que Trump arrasó con 17 puntos de ventaja en 2024. A pesar de que Texas ha reconfigurado la distribución de los distritos electorales de cara a las midterms de 2026, la elección especial se realizó conforme a los mapas actuales, al tratarse de un escaño disputado en 2024.

Tres run off críticos antes de las midterms

A partir de aquí, la mayoría conservadora aborda tres nuevas pruebas de fuego en distintos estados. El 5 de febrero, arrancan las primerias demócratas para concurrir a la elección especial para sustituir a Mikie Sherrill, que dejó su escaño para concurrir -y vencer- al puesto de gobernador de Nueva Jersey. El ganador se medirá el 16 de abril al alcalde de Randolph, Joe Hathaway, único republicano que presentó su candidatura a un escaño que la propia Sherrill ganó por 15 puntos en 2024.

Más concurrida está la pugna por el asiento que dejó vacane MTG tras su sonada ruptura con Trump. Hasta 22 aspirantes concurren por su puesto, 17 de ellos republicanos el 10 de marzo. Todos irán en la misma papeleta, y si ninguno supera el 50%, habrá un desempate entre los más votados el 7 de abril. El 14º distrito de Georgia es de claro corte republicano. MTG se impuso en 2024 por 30 puntos, mientras que Trump vio respaldada su candidatura presidencial por 37 puntos de diferencia con Kamala Harris.

Por último, California tratará de ocupar el lugar del fallecido LaMalfa el 2 de junio, casi seis meses después del deceso. El primer distrito californiano, que también se disputará bajo los mapas actuales, antes del gerrymanderismo de Gavin Newsom, cuenta con una sólida tradición republicana.

Johnson, a su exigua mayoría: "Permanezcan aquí, nada de deportes de riesgo, tomen vitaminas"

La crítica situación de la mayoría del GOP llevó al speaker Mike Johnson a dirigirse a su bancada con un llamamiento desesperado, dado que la aritmética parlamentaria no les permitirá ningún despiste o paso en falso:

"Más vale que estén aquí. Se lo dije a todo el mundo, y no era broma, les dije: nada de deportes de aventura, nada de correr riesgos, tomad vitaminas. Manteneos sanos y estad aquí".