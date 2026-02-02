Trump anuncia que el Kennedy Center cerrará durante dos años por renovaciones internas

Publicado por Joaquín Núñez 1 de febrero, 2026

Donald Trump anunció el cierre temporal del Kennedy Center por dos años. Según explicó el presidente en su cuenta de Truth Social, el objetivo es realizar una serie de refacciones en el histórico teatro de Washington DC. El cierre está programado para el próximo 4 de julio, aunque todavía falta la aprobación de la junta, recientemente conformada por el presidente. Entre ellos están Lee Greenwood, Paolo Zampolli y la fiscal general Pam Bondi.

A comienzos de su segunda gestión, en marzo de 2025, Trump había criticado el estado del icónico teatro de DC, mencionando un "tremendo deterioro" producto de "una mala gestión".

Según explicó el presidente en sus redes sociales, la decisión fue consultada con "contratistas, expertos musicales, instituciones artísticas y otros asesores", quienes entendieron que, para garantizar un mejor resultado en menos tiempo, lo más razonable era un cierre.

"En otras palabras, si no cerramos, la calidad de la construcción no será tan buena y el tiempo de finalización, debido a las interrupciones por el público de los numerosos eventos que utilizan las instalaciones, será mucho más largo. ¡El cierre temporal producirá un resultado mucho más rápido y de mayor calidad!", explicó.

A su vez, el republicano aseguró que el dinero para las reparaciones ya está listo. No está claro si se trata de nuevas donaciones privadas o de los 257 millones de dólares que se aprobaron en el 'Big Beautiful Bill' para "gastos necesarios para reparaciones importantes, restauración, mantenimiento atrasado y estructuras de seguridad".

Entre las restauraciones se incluyen el mármol del exterior del teatro, las butacas y los escenarios "completamente" renovados.

"¡La financiación está completada y totalmente lista! Esta importante decisión, basada en las opiniones de muchos expertos de gran prestigio, convertirá un centro cansado, deteriorado y en ruinas, que ha estado en malas condiciones tanto financiera como estructuralmente durante muchos años, en un bastión de las artes, la música y el entretenimiento de talla mundial, mucho mejor que nunca. Estados Unidos estará muy orgulloso de su nuevo y hermoso monumento durante muchas generaciones", sentenció el presidente.