Trump anuncia una reserva de minerales críticos de 12.000 millones de dólares para contrarrestar a China

Publicado por Joaquín Núñez 2 de febrero, 2026

La Administración Trump anunció el lanzamiento de una reserva de minerales críticos de 12.000 millones de dólares para contrarrestar la presencia de China en el mercado. La iniciativa consiste en la recolección y almacenamiento de minerales, como tierras raras, galio, cobalto, litio y níquel, para fabricantes estadounidenses. Estos se utilizan para la fabricación de baterías, semiconductores y teléfonos inteligentes, entre otras cosas.

Según informó inicialmente Bloomberg News, el denominado 'Proyecto Vault', combinará financiación privada de 1.600 millones de dólares con un préstamo de 10.000 millones del EXIM Bank para adquirir y almacenar minerales para fabricantes de automóviles, empresas de tecnología y otros fabricantes.

A su vez, otras empresas comercializadoras de materias primas como Hartree Partners, Traxys North America y Mercuria Energy Group se encargarán de gestionar la adquisición de los minerales para la reserva.

El presidente Donald Trump realizó el anuncio oficial durante una rueda de prensa. Estuvo acompañado por algunos miembros del gabinete, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Energía, Chris Wright, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Interior, Doug Burgum.

"Durante el último año, mi administración ha tomado medidas extraordinarias para garantizar que Estados Unidos disponga de todos los minerales críticos y tierras raras que necesitamos. Hoy, aprovechamos estos logros con esta nueva reserva vital", expresó el presidente.

"Durante años, las empresas estadounidenses han corrido el riesgo de quedarse sin minerales críticos durante las perturbaciones del mercado. Hoy lanzamos lo que se conocerá como 'Proyecto Vault' para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses nunca se vean perjudicados por ninguna escasez", añadió el presidente.

Entre otros, los objetivos del proyecto son disponer de reservas durante interrupciones o tensiones comerciales, proteger a sectores industriales esenciales de impactos de suministro y dar mayor seguridad a fabricantes de automóviles, tecnología y defensa.

Burgum, quien anteriormente se desempeñó como gobernador de Dakota del Norte, celebró el anuncio del presidente: "En el último año, usted ha hecho más por la minería y los minerales de nuestro país que quizás cualquier otro presidente en la historia".

"Estamos recuperando los minerales críticos. Estamos recuperando la minería. Estamos recuperando la industria automotriz. Nos verán recuperar los productos farmacéuticos. Vamos a recuperar los semiconductores. Nada de esto sería posible sin el liderazgo (de Trump)", agregó por su parte el secretario Lutnick.