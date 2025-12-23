Gobierno de Australia: "La bancarrota moral en el desfile"

22 de diciembre, 2025

El 14 de diciembre, durante la festividad de Janucá —una época de celebración—, se produjo una masacre de familias judías inocentes en la famosa playa australiana de Bondi Beach, en Sídney. Quince víctimas fueron asesinadas y otras 40 resultaron heridas. Uno de los atacantes, un inmigrante musulmán llamado Sajid Akram, fue abatido por la policía; su hijo Naveed, el segundo atacante, recibió disparos de la policía antes de ser arrestado.

La situación podría haber sido peor si no fuera por las acciones de la fuerza policial de Sydney y el trabajo rápido de un transeúnte desarmado muy valiente, Ahmed El-Ahmed, un hombre musulmán que abordó y desarmó a uno de los terroristas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, revela que Australia fue "advertida sobre posibles ataques contra judíos", pero sin éxito. Por lo tanto, algunos funcionarios israelíes "culpan a Canberra por no hacer lo suficiente para combatir el antisemitismo". Sa'ar escribió:

"Estoy consternado por el tiroteo mortal ocurrido en un evento de Janucá en Sídney, Australia. Estos son los resultados de la masacre antisemita en las calles de Australia durante los últimos dos años, con los llamados antisemitas e incitadores a "Globalizar la Intifada" que se hicieron realidad hoy. El Gobierno australiano, que recibió innumerables señales de advertencia, debe entrar en razón".

Australia es en general un país pacífico, o al menos lo era hasta que el Gobierno del Partido Laborista decidió importar miles de solicitantes de asilo islamistas desde Gaza y otros lugares.

Millones de migrantes sin antecedentes penales han llegado a Australia, Europa y Estados Unidos en los últimos años. Gran parte de esta actividad ha pasado desapercibida en los medios de comunicación, y los Gobiernos parecen esforzarse por minimizar la exposición de sus políticas contraproducentes y catastróficas.

La fantasía australiana de "cohesión social" se ha mostrado desde hace tiempo como lo que es: una construcción utópica sin fundamento real. De igual manera, el interés del Gobierno por el multiculturalismo ha sido desacreditado durante mucho tiempo por el realismo. El indicador del éxito o la falta de éxito de estas dos ideologías es el trato y el bienestar de la pequeña comunidad judía australiana, que ha sido víctima de una forma de odio virulenta y a menudo violenta.

Recientemente se han perpetrado varios actos terroristas contra judíos australianos (ver aquí y aquí). Tras el vandalismo antisemita que sufrió la casa de Alex Ryvchin, funcionario del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, este declaró que «el mal está obrando en este país» y predijo que tales actos se intensificarían.

Las consecuencias de la discordia social generalizada y los actos antisemitas de los inmigrantes islamistas en las naciones occidentales están bien documentadas ; es un misterio por qué el Gobierno de Australia aparentemente cree que su nación sería una excepción.

El Gobierno del Primer Ministro Anthony Albanese aleja a la comunidad judía de Australia al favorecer la causa palestina, sin tener en cuenta que nadie defiende la libertad de expresión y de prensa de quienes viven bajo el régimen de Hamás y la Autoridad Palestina, y su libertad frente a arrestos arbitrarios, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

El Gobierno australiano ha estado introduciendo rápidamente en el país a cientos de palestinos y otros islamistas potencialmente peligrosos sin la debida verificación. Mientras tanto, muchos representantes oficiales de Israel son considerados "personas non gratas" y se les prohíbe la entrada a países occidentales que deberían saberlo mejor.

El Gobierno australiano ha sido acusado de ejecutar un plan para aceptar en el país a "novias radicales del ISIS". Cuando se reveló el plan para importar una tercera cohorte de novias, el influencer Scott Driscoll declaró: "Nadie más las quiere, y mucho menos otros estados musulmanes". Driscoll añadió :

"¡Es absolutamente traicionero que cualquier Gobierno australiano que afirme priorizar los intereses de los australianos, sus valores o nuestra seguridad nacional permita que estas 'esposas del ISIS' vuelvan a acercarse a Australia! ¡Nuestro país debe dejar de ser utilizado como una especie de experimento social de la izquierda chiflada para descubrir qué tan mal debe llegar la situación antes de que llegue el punto de quiebre definitivo y el colapso total de nuestra sociedad tal como la conocemos!"

Hubo señales tempranas de alerta de la actitud indiferente del Gobierno australiano hacia el creciente odio a los judíos luego de los horrendos eventos del 7 de octubre de 2023.

Cuando Hamás y muchos palestinos "comunes" invadieron el pacífico sur de Israel el 7 de octubre, masacraron a todos los israelíes que encontraron – hombres, mujeres, niños, bebés – torturando, violando, quemando y decapitando, y luego arrastrando a 251 personas a los túneles de Hamás en Gaza como rehenes, para seguir abusando de ellos y ejercer presión sobre ellos.

Unas semanas después, el Gobierno de Biden publicó un documento condenando el odio antijudío, firmado por "casi tres docenas de países". La declaración de noviembre de 2023 calificó los ataques de Hamás contra inocentes de "bárbaros", añadiendo que se trataba de "el ataque más letal contra el pueblo judío desde el Holocausto" y previendo que tendría "un impacto inmenso en las comunidades judías de todo el mundo".

El enviado especial del Departamento de Estado de EE. UU. para el antisemitismo instó al Gobierno australiano a firmar también la declaración . La sugerencia fue rechazada . En agosto de 2025, un ex alto funcionario del Departamento de Estado explicó:

"Definitivamente les preguntamos a los australianos, y no lo hicieron... Fue una señal clara de que, aunque Estados Unidos los presionó para que firmaran esta declaración, no es que los comprometamos a nada... Se negaron. Es como si el país principal que debería estar ahí no estuviera".

¡Qué lamentable acusación contra el Gobierno de Australia!

Es bastante comprensible, por lo tanto, que en una conferencia en Gold Coast contra el antisemitismo en septiembre de 2025, la niña sobreviviente del Holocausto Suzi Smeed describiera mordazmente al Gobierno albanés como un "enemigo de los judíos".

Después de las atrocidades del 7 de octubre, las manifestaciones contra Israel en Australia se intensificaron.

"David May, director de investigación y analista sénior de la Fundación para la Defensa de las Democracias, declaró a JNS que «no es casualidad que un drástico aumento del antisemitismo se apodere de Australia, mientras que su Gobierno está revirtiendo décadas de política equilibrada hacia Israel".

Al cooptar para sus fines lugares públicos emblemáticos como la Ópera de Sídney , el Puente del Puerto y Bondi Beach , decenas de miles de acólitos antiisraelíes apoyados por masas de "extrema izquierda" atrajeron abruptamente la atención en Australia hacia el potencial de una escalada del odio hacia los judíos.

Como era de esperar, en una manifestación celebrada en julio de 2025 en Canberra, varios senadores del Partido Verde "se reunieron junto a activistas antiisraelíes en una protesta salvaje frente al Parlamento, con manifestantes que exhibían carteles de Hitler".

"La protesta fue organizada por miembros del Grupo de Acción Palestina frente al jardín del Parlamento y siguió a un llamado internacional conjunto al alto el fuego, con Australia uniéndose a otras 25 naciones en una declaración exigiendo el fin inmediato de las hostilidades en Gaza...Israel ha respondido con duras críticas a la declaración, acusando a los 26 países de tergiversar la situación".

"Todas las declaraciones y todas las reclamaciones deben dirigirse a la única parte responsable de la falta de un acuerdo para la liberación de rehenes y un alto el fuego: Hamás, que inició esta guerra y la está prolongando", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

En un artículo titulado La bancarrota moral en desfile, la comentarista australiana nacida en Irán Pouria Mehrani escribió sobre las protestas contra Israel:

"La política de protestas, como hemos observado últimamente, se nutre de emociones ciegas, especialmente en conflictos complejos como este. Los grupos de izquierda capitalizan estas emociones para impulsar sus agendas..."

La mayoría silenciosa de los australianos finalmente se cansó de estas tonterías y, en las principales ciudades, organizó manifestaciones muy concurridas en apoyo de Australia y sus valores occidentales tradicionales.

El Gobierno, como era de esperar, criticó uno de estos eventos en Sídney, alegando que estaba organizado por neonazis. Según el Times of Israel:

"'Condenamos rotundamente la Marcha por Australia que se está celebrando hoy. No se trata de fomentar la armonía social', declaró Murray Watt, ministro de alto rango del Gobierno laborista, a la cadena de televisión Sky News... "No apoyamos manifestaciones como esta, que buscan propagar el odio y dividir a nuestra comunidad", afirmó Watt, afirmando que fueron "organizadas y promovidas" por grupos neonazis.

Sin embargo, el mismo Gobierno permitió una marcha antiisraelí a través del Puente del Puerto de Sydney a la que asistieron 90.000 personas, muchas de ellas ondeando banderas de la OLP, Al Qaeda, ISIS y los talibanes, lo que indicaba apoyo al terrorismo y, por deducción, respaldaba el odio contra los judíos.

El 7 de septiembre, los llamados "propalestinos" —que nunca han sugerido que los Gobiernos de la Autoridad Palestina y Hamás garanticen la libertad de expresión a sus ciudadanos ni pongan fin a las detenciones arbitrarias y la tortura, por no mencionar la corrupción épica— se enfrentaron con simpatizantes de Israel en la playa Bondi de Sídney, con la policía interviniendo en más de una ocasión. El rabino Yossi Friedman publicó imágenes de un altercado en el que se puede ver a la policía separando a los manifestantes. "Han venido a Bondi Beach", comentó , "donde hay muchos judíos, y precisamente han venido a traer su odio".

Robert Gregory, director ejecutivo de la Asociación Judía Australiana (AJA), explicó: "Bondi alberga numerosas sinagogas, restaurantes kosher y negocios judíos, algunos de los cuales han sido blanco de recientes incidentes antisemitas. Con más de 100 playas en Sídney, la decisión de elegir Bondi estaba calculada para causar división y disturbios".

Sin embargo, este tipo de actos no deberían sorprender a la comunidad judía australiana. Después de todo, era probablemente inevitable que el odio hacia los judíos se filtrara a pesar de la lejanía del continente. El islamismo puede ser una ideología impulsada por el odio, que se manifiesta a través de una "causa palestina" artificial para llegar a todos los sectores de las sociedades occidentales. Cuantos más miembros de la cohorte islamista extremista se introduzcan en un país, más se intensificarán los ataques contra judíos y otros grupos.

Actualmente, Australia aplica políticas ingenuas que permiten una inmigración significativa de islamistas procedentes de zonas de guerra. A pesar de lo que afirma el Gobierno, la mayoría de estos inmigrantes no pretenden integrarse, asimilarse ni contribuir a la "cohesión social", como lo demuestran las multitudinarias marchas contra Israel y los judíos. Muchos recién llegados son enemigos ideológicos de la tradición democrática occidental y planean abiertamente dominar las sociedades abiertas mediante la imposición de la sharia islámica.

Su plan se materializa en manifestaciones proislamistas en lugares emblemáticos de Australia. Fue el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien señaló: " Cuando tus enemigos juren destruirte, créeles". El Gobierno laborista australiano aún no ha comprendido la magnitud de esta declaración.

Como resultado, el énfasis declarado del Gobierno australiano en la cohesión social es, lamentablemente, una ilusión lamentablemente alejada de la realidad. Bien podría haber sido alcanzable hasta cierto punto antes de la llegada masiva de fanáticos extremistas y de la decisión de Australia —en contravención del derecho internacional que rige la definición de naciones— de reconocer un Estado palestino inexistente.

En una entrevista de marzo de 1977 con el periódico holandés Trouw , el funcionario de la OLP Zuheir Mohsen declaró:

"El pueblo palestino no existe. La creación de un Estado palestino es solo un medio para continuar nuestra lucha contra el Estado de Israel por nuestra unidad árabe. En realidad, hoy no hay diferencia entre jordanos, palestinos, sirios y libaneses".

Por lo tanto, ya es hora de que el Gobierno australiano reconozca la realidad de los islamistas antijudíos y sus simpatizantes, y aplique las medidas correctivas adecuadas antes de que estas perturbaciones se extiendan al resto de la sociedad. De lo contrario, Australia pronto experimentará una creciente agitación social como la experimentada en Europa y el Reino Unido. Con el actual Gobierno "izquierdista-socialista" en el poder, los australianos están pagando un alto precio por las políticas irresponsables y catastróficas de su Gobierno.

© Gatestone Institute