Las ratas están viviendo su mejor momento en la Nueva York de Mamdani

10 de febrero, 2026

Aunque Nueva York siempre ha tenido problemas con las basuras, los últimos días, tras la histórica nevada que ha afectado a Estados Unidos, los neoyorkinos están más desesperados que de costumbre. La nueva alcaldía socialista de Zohran Mamdani le está brindando un paraíso a las ratas que se pasean por las pilas de basura de más de dos metros de altura. Las calles aún siguen llenas de nieve, contaminada con orina y excremento de perros, y toda la suciedad que cae de las bolsas de basura acumuladas en la calle durante semanas.

Algunos usuarios de redes sociales han destacado el olor que todo este caos produce y la dificultad para caminar entre andenes cubiertos por basura y ratas. Y a las quejas por el desastre que vive la mayor parte de la ciudad, se suma la indignación de muchos neoyorquinos que reportan que, sorprendentemente, las calles alrededor de la Mansión Gracie, donde vive el alcalde, están limpias.

Además de la suciedad, al menos 18 personas han muerto por el frío, algunas de ellas homeless. Los críticos del alcalde han recordado que durante su campaña, Mamdani aseguró que eliminaría las “sweeps”, que son los procedimientos en los que se desmantelan campamentos y se obliga a los homeless a ir a refugios. La alcaldía no ha dado datos claros de las circunstancias en las que han muerto estas personas, y han asegurado que en medio de la tormenta se han aumentado los refugios disponibles. Pero para muchos, la muerte de tantas personas deja por lo menos la duda de si se trata de una de las tantas consecuencias negativas de las políticas socialistas del nuevo alcalde.

Mamdani ha asegurado también que el Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) está trabajando para ponerse al día con la recolección de basura, y que las bajas temperaturas que se han mantenido por días hacen el trabajo más difícil. El alcalde ha pedido paciencia a los neoyorquinos, pero tras más de una semana caminando entre nieve, ratas y basura, la petición es inaceptable para muchos.

Es cierto que esta ola de frío ha causado problemas en diferentes partes del país y que en general Nueva York siempre ha tenido problemas con su sistema de recolección de basura, por lo que podríamos darle al nuevo alcalde el beneficio de la duda e intentar pensar que el sistema siempre ha sido insuficiente y ante esta tormenta era poco lo que podía hacer el demócrata. Sin embargo, es imposible no relacionar esta situación con el largo historial de desastres que ha causado el socialismo. Incluso desastres ecológicos históricos.

La Unión Soviética es uno de los mejores ejemplos para recordar la tragedia que causa el socialismo no solo en materia económica, sino también en cuestiones de limpieza y de medio ambiente. Llena de ciudades extremadamente contaminadas, calles llenas de basuras, ríos y lagos contaminados y envenenados por los desechos industriales, y cómo olvidar el desastre del Mar de Aral, completamente destruido. Por supuesto tampoco podemos dejar de mencionar Chernóbil...

En general, las entidades manejadas por el Estado no suelen funcionar bien. El sistema de recolección de basuras de Nueva York es estatal. Si Mamdani quisiera buscar una solución real a la crisis de las basuras, el paso correcto sería avanzar hacia un sistema mixto como el de la mayoría de los estados del país, y ojalá eventualmente uno completamente privado. Lastimosamente pedir este tipo de cambios a un socialista no es nada realista, de modo que por ahora los neoyorquinos deberán esperar a que las quejas públicas y las denuncias de los medios presionen al alcalde para intentar hacer mejor el trabajo con una entidad que ya tiene bastantes fallas. Y sobre todo, que el alcalde valore su política de no obligar a los homeless a ir a refugios, al menos en situaciones extremas como una tormenta de nieve histórica.