El sionismo cristiano por encima del arabismo cristiano

7 de febrero, 2026

He leído la reciente declaración de los Patriarcas y Jefes de las Iglesias de Jerusalén advirtiendo contra las llamadas "ideologías dañinas" como el sionismo cristiano. Como cristiano arameo nativo que vive en Israel, siento que debo responder, no para crear división, sino para compartir la verdad sobre cómo es realmente la vida de los cristianos que viven en Tierra Santa.

Lo que perjudica es el arabismo cristiano. Esta ideología, históricamente, ha borrado comunidades cristianas enteras, despojado nuestra lengua aramea, convertido iglesias en mezquitas e islamizado a la fuerza a los creyentes. Los cristianos de Oriente Medio han vivido como ciudadanos de segunda clase, con una discriminación constante y la amenaza inminente de la violencia en el mejor de los casos. En el peor, han tenido que huir de sus países de origen o ser masacrados.

En 1910, los cristianos constituían el 77,5% de la población del Líbano, el 18,7% en Egipto, el 15,6% en Siria y el 6,3% en Iraq. En la actualidad, esas cifras se han desplomado hasta aproximadamente el 32% en Líbano, alrededor del 5% en Egipto y menos del 2% tanto en Irak como en Siria.

Los líderes que firman esta carta viven en los mismos sistemas en los que las comunidades cristianas casi han desaparecido. Los cristianos pasaron del 11,6% de la población en 1910 a menos del 0,5% en Gaza y menos del 0,2% en Judea y Samaria (Cisjordania) en la actualidad.

Sin embargo, en lugar de afrontar por qué sus rebaños se hundieron bajo el dominio árabe e islamista, condenan a los sionistas cristianos que fortalecen las comunidades cristianas en Israel.

Esta es la realidad histórica de lo que ocurrió cuando los árabes invadieron y conquistaron nuestras tierras.

En cambio, los cristianos somos ciudadanos de pleno derecho en Israel. Votamos, servimos en el ejército, ocupamos cargos electos y rendimos culto libremente sin miedo a la persecución.

Sin embargo, el sionismo cristiano es tachado de "ideología perjudicial" por los líderes de nuestra Iglesia Apostólica. Lo siento por ellos porque viven con el temor constante del terror y la fuerza brutal de los invasores musulmanes en nuestras tierras cristianas originales. Comprendo su cautela y su inclinación a apaciguar a quienes les gobiernan.

Su papel es espiritual, no político. Por eso actúo, y por eso insto a mis hermanos y hermanas de Israel y el Levante a que actúen como pueblo arameo nacional, construyendo un liderazgo civil para defender nuestros derechos y nuestro patrimonio. Debemos poder hablar libremente y sentirnos seguros.

Me llamo orgullosamente sionista cristiano-no porque rechace a la Iglesia, sino porque soy un cristiano libre que vive bajo un gobierno que protege mis derechos, mi fe y mi pueblo. El sionismo ha traído educación, prosperidad y libertad a todos los ciudadanos, incluidos los cristianos. Los cristianos nativos prosperan en Israel.

Los sionistas cristianos aman el cristianismo y la tierra de Cristo. Los arabistas cristianos actúan contra la hermandad cristiana al defender y apaciguar a los invasores islámicos.

Digo esto con convicción: No podemos ignorar la historia, las escrituras o la realidad, aunque se vuelva impopular o suene duro. Seguiré abogando por mi pueblo: como cristiano, como arameo y como ciudadano de Israel.

© JNS