El virus del odio hacia los judíos en la derecha se está propagando

12 de febrero, 2026

Era lo último que los observadores deberían haber esperado ver en una audiencia de la Comisión de Libertad Religiosa en Washington DC. Se suponía que la discusión destacaría la firme oposición de la Administración Trump al aumento del antisemitismo que se ha extendido por el país y por todo el mundo desde los atentados terroristas perpetrados por palestinos árabes liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Pero lo que ocurrió el 9 de febrero ilustró otra cosa.

La reunión fue secuestrada por una de las comisionadas, la ex Miss California Carrie Prejean Boller, quien lanzó una larga diatriba cargada de odio hacia los judíos. Al hacerlo, esta celebridad de derecha de segunda fila logró poner de relieve un problema creciente que ha desconcertado tanto a la comunidad judía como a los republicanos. El presidente Donald Trump ha estado utilizando con éxito el poder del Gobierno federal para presionar a un mundo académico dominado por la izquierda a rechazar el antisemitismo que se ha normalizado desde el 7 de octubre. Pero mientras hace eso, una parte significativa de su propia coalición electoral está imitando los mismos libelos de sangre que las turbas pro-Hamás y sus facilitadores entre los demócratas han estado difundiendo durante los últimos dos años y más.

Ya no es marginal

La actuación de Boller desató una breve tormenta que la Administración intentó sofocar rápidamente. Sin embargo, su comportamiento fue un recordatorio no solo de la virulencia del odio hacia los judíos que se está extendiendo. También dejó claro que sus adeptos no son figuras marginales confinadas a los rincones más extremos de la derecha, sino que, por el contrario, tienen un lugar bien asentado dentro del campo de Trump.

Esto ha desconcertado a las comunidades judías y pro-Israel, que ya tenían suficientes dificultades para centrarse en la, sin duda, mucho mayor amenaza de antisemitismo en la izquierda. Y proporcionó otro ejemplo más de por qué las apuestas en un debate cada vez más amargo sobre qué puede hacerse al respecto son tan altas.

Durante la audiencia, Boller, que llevaba un pin con las banderas de Estados Unidos y Palestina, afirmó que "los católicos no abrazan el sionismo". Aunque la audiencia tenía como objetivo presentar testimonios sobre cómo los estudiantes judíos están siendo atacados por detractores izquierdistas de Israel y cómo el antisionismo es indistinguible del antisemitismo, Boller parecía decidida a defender la causa de los que odian a los judíos.

Ella afirmó que antisemitas notorios como los comentaristas y podcasters Tucker Carlson y Candace Owens eran simplemente opositores al sionismo e inocentes del prejuicio que difunden de manera habitual. También exigió que una testigo que declaraba sobre el odio y la intolerancia en los campus universitarios "condenara" a Israel por su guerra contra Hamás en Gaza.

Sus comentarios generaron una indignación justificada—no solo hacia ella, sino también hacia el presidente por haber tenido el mal criterio de recompensar su apoyo a su reelección con un puesto en la comisión. A pesar de los llamados a su dimisión por parte de muchos en la derecha, Boller juró que "nunca se arrodillaría ante el Estado de Israel. Jamás". También repitió los feroces ataques de Carlson contra los evangélicos y los cristianos sionistas, y exhibió una versión distorsionada del catolicismo en la que los judíos e Israel son presentados como enemigos de los conservadores estadounidenses. Ese sector hasta ahora oscuro de la derecha ha recibido mayor atención desde que Carlson invitó al líder neonazi groyper Nick Fuentes a su programa—y luego fue defendido por la Fundación Heritage, normalmente pro-Israel y antiantisemita, incluida su presidente, Kevin Roberts.

Dos días después, el presidente de la comisión, el vicegobernador de Texas Dan Patrick—quien había intentado frenar a Boller durante la audiencia—anunció que ella había sido destituida de su cargo. Eso, a su vez, desató una oleada de críticas desde la extrema derecha, incluida Owens, que afirmaba que los "sionistas" habían ejercido su nefasta influencia y habían expulsado a la ex reina de belleza y partidaria de Trump porque era "cristiana".

En realidad, no importa mucho si esta es la última vez que oímos hablar de Boller, alguien con talento para generar controversia. Se vio obligada a renunciar a su título de reina de belleza por (según la versión que uno crea) haber expresado su opinión sobre el matrimonio homosexual o por haber grabado un video sexual. Desde entonces, se ha casado con un ex mariscal de campo de la NFL y se ha convertido en una ruidosa opositora de la ideología de género y partidaria de Trump.

La neutralidad de Vance

Lo que sí importa es cómo puede contenerse y revertirse el virus del odio hacia los judíos que se está propagando en la derecha. La gravedad del problema quedó aún más evidente en el America Fest de Turning Point USA en diciembre. Cuando el vicepresidente JD Vance se declaró neutral en el debate sobre la expansión del antisemitismo que estalló entre el comentarista conservador Ben Shapiro y Carlson, lo que no solo señaló su simpatía por este último. También indicó una clara fractura dentro del movimiento y entre los partidarios de la Administración respecto a la cuestión de si había espacio en su carpa colectiva para los antisemitas.

Y está lejos de ser evidente que alguien en el mundo del activismo judío y pro-Israel tenga claro qué hacer al respecto.

Esto quedó de manifiesto el mes pasado en la Segunda Conferencia Internacional sobre el Antisemitismo en Jerusalén, cuando el destacado autor Yoram Hazony pronunció un discurso que algunos interpretaron como una acusación de que el problema se debía a que los judíos y los activistas pro-Israel no habían explicado suficientemente la cuestión a un amplio sector de la derecha. Esto generó reacciones negativas no solo hacia Hazony por lo que parecía una respuesta insensible a la situación, sino también hacia toda la idea de una alianza entre los judíos y el movimiento conservador nacional.

Hazony dirige el Instituto Herzl y la Fundación Edmund Burke, esta última organizadora de una serie de conferencias NatCon en las que han intervenido destacados conservadores como Vance. Sus ideas sobre el fracaso del liberalismo y las razones por las que el nacionalismo es importante para la defensa de la civilización occidental y la seguridad judía —en lugar de ser una amenaza inherente— han ganado con razón una amplia audiencia en los últimos años. Pero el movimiento que ha ayudado a fundar está ahora bajo fuego por su alianza con un sector de la derecha, una parte significativa del cual se muestra ahora hostil hacia los judíos y hacia el Estado judío.

Hazony condenó el antisemitismo de Carlson. Aun así, sostiene que el mundo judío no ha logrado llegar a personas como Vance, así como a una nueva generación de activistas conservadores que parecen estar escuchando a Carlson e incluso a Fuentes. Eso es, sin duda, cierto. Pero al centrarse en los fallos de lo que llamó el "complejo industrial del antisemitismo" —una referencia a organizaciones judías establecidas como la Liga Antidifamación— pareció estar culpando a los judíos, en lugar de a quienes los atacan. Puede que no fuera esa su intención; aun así, el daño estaba hecho, y ha dado pie a que quienes siempre se opusieron a sus ideas afirmen que los acontecimientos recientes las han desacreditado.

Una marca nociva de odio judío

No estoy de acuerdo. Creo que el enfoque de los nacional-conservadores en una versión del conservadurismo orientada al bien común —que subraya la importancia de la fe, la tradición, el nacionalismo y la oposición a la economía globalista— es totalmente acertado. Pero aunque he sido un crítico vocal de la ADL, lo que ha ocurrido con Carlson y sus seguidores no es culpa de esa organización. Es el resultado del resurgimiento de una variante particularmente nociva del odio hacia los judíos que tiene una larga historia en la derecha, desde el padre Charles Coughlin en la década de 1930 hasta Pat Buchanan en la de 1990. Y, como ocurre con los antisemitas de izquierda como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, no existe forma de llegar a compromisos con ellos ni de convencerlos con palabras amables para que abandonen sus obsesiones ideológicas de convertir a los judíos en chivos expiatorios.

Puede que Vance llegue a darse cuenta de que sus ambiciones presidenciales —en este momento, es el claro favorito del Partido Republicano para las elecciones de 2028— son incompatibles con una postura de neutralidad o de falta de preocupación ante el antisemitismo de derecha. Si eso ocurre, romperá sus lazos con Carlson. Tampoco hay razón para que él u otros republicanos prominentes se vuelvan contra Israel como lo ha hecho Carlson. De hecho, Vance ha demostrado en ocasiones ser un defensor de la alianza entre Estados Unidos e Israel.

Pero si él no repudia a Carlson, entonces corresponde a todas las personas decentes —incluidos aquellos que con razón ven un gran valor en el nacional-conservadurismo y en su defensa de Occidente— cortar lazos con él. Lo mismo debe aplicarse a cualquiera en la derecha que, como Carlson, se oponga a la idea de una herencia judeocristiana (algo que es antitético al nacional-conservadurismo) y que haga causa común con antisemitas y antisionistas de izquierda.

El enfoque en el conservadurismo de derecha no es una conspiración contra Vance, la coalición de Trump o el nacional-conservadurismo. El antisemitismo nunca es causado por nada de lo que hagan los judíos. Siempre es una manifestación de las neurosis y de la disposición de ciertos sectores políticos a utilizar el odio contra esta minoría en particular para obtener poder.

Hay que condenar a los incitadores al odio

Los opositores al antisemitismo y los partidarios de Israel deben tratar de persuadir a una generación de jóvenes para que desprecien las voces de la derecha woke. Quienes no han viajado a Israel —o quienes pueden haber sido influidos por ideas de la extrema derecha y por el omnipresente izquierdismo woke en el sistema educativo— deben comprender que están cometiendo un error al adentrarse en la madriguera del antisemitismo. Es necesario llegar a quienes están siendo engañados para creer que su fe católica es incompatible con el apoyo a Israel y al sionismo, algo que quedó claro en la audiencia de la Comisión de Libertad Religiosa. Pero, al igual que el esfuerzo que Trump ha defendido por revertir la marea woke en la izquierda, eso no se logrará siendo indulgentes con los que odian.

Hacerlo puede tener un coste político. Sin embargo, no debería romper la creciente coalición nacional‑conservadora. Ese movimiento incluye tanto a derechistas estadounidenses como europeos que también rechazan el borrado de fronteras y la guerra contra la civilización occidental que la izquierda woke ha estado librando. Muchas de estas personas son aliados naturales de Israel y del pueblo judío. Pero si aun así se rompe, que así sea.

El discurso de odio de Carlson, Owens y Boller, y la incapacidad de algunas figuras prominentes de la derecha para condenarlos, jamás debe ser tolerado, justificado ni excusado. Quienes suavizan sus críticas contra los antisemitas de derecha por temor a poner en riesgo alianzas partidistas están tan profundamente equivocados como los liberales que hacen lo mismo con sus antiguos aliados en la izquierda.

Jonathan S. Tobin, editor en jefe de JNS (Jewish News Syndicate).

© JNS