El quebradero de cabeza del desarme de Gaza

13 de febrero, 2026

Aún en medio de la locura ensangrentada que fue el pogromo de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, había método.

El secuestro de más de 250 israelíes y residentes extranjeros -capturados mientras se incendiaban casas y las mujeres eran sometidas a brutales violaciones- fue un golpe maestro criminal. La presencia de los rehenes en Gaza, las largas semanas y meses de incertidumbre sobre su destino, la publicación periódica de videos de los demacrados cautivos suplicando ser liberados, todo ello causó estragos en la psique israelí. Sobre el terreno en la Franja, el temor a que los rehenes fueran ejecutados hizo que las Fuerzas de Defensa de Israel, a pesar de todos sus éxitos, no fueran capaces de infligir a Hamás la derrota irreversible que se merecía.

La organización terrorista islamista está cosechando ahora los beneficios de esa estrategia. Habiendo salido de la guerra muy dañada pero aún intacta, comprendió hábilmente los aspectos clave de la situación inmediatamente posterior al alto el fuego mediado por Estados Unidos en octubre. Entendió que seguía siendo el gobierno sin rival en la Franja. Comprobó que sus combatientes seguían teniendo sus armas. En ambos puntos, no cedería, porque hacerlo equivaldría a doblegarse ante la ocupación.

La reunión de esta semana en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dejó escasos detalles de conocimiento público sobre los dos temas que trataron los dos líderes -la amenaza duradera que supone Irán y las próximas fases para asegurar la paz en Gaza-. Sin embargo, el ambiente de hermetismo que rodeó las conversaciones sugiere que no estaban en la misma página en ninguno de los dos temas.

Gaza e Irán están, por supuesto, estrechamente relacionados, sobre todo porque la República Islámica ha sido el principal apoyo de Hamás y porque el régimen de Teherán está comprometido con la destrucción de Israel. Incluso si Irán no fuera un factor, la dirección actual del proceso de paz y reconstrucción en Gaza seguiría siendo una fuente de profunda ansiedad para Israel.

"Si Hamás continúa siendo la principal fuerza política y militar de Gaza, podemos olvidarnos de la desradicalización".

Para que el Estado judío disfrute de una seguridad duradera a lo largo de su frontera con Gaza, hay dos medidas que no son negociables. En primer lugar, Hamas y las demás facciones palestinas armadas deben ser desarmadas de forma completa y verificable. En segundo lugar, las futuras embestidas terroristas no pueden prevenirse sólo con medidas de seguridad: es necesario y urgente un programa de desradicalización de la población y del Gobierno. De lo contrario, la visión de la Franja esbozada en el primero de los 20 puntos del plan de paz de Trump -una "zona desradicalizada y libre de terrorismo que no suponga una amenaza para sus vecinos"- seguirá siendo una quimera.

La información sobre los planes de desarme estadounidenses, muy bien guardados, ha sido, en el mejor de los casos, irregular. La sugerencia que circula actualmente es que permitirá a Hamás conservar las armas que no supongan una amenaza para Israel. No está claro qué armas entrarían en esta categoría, aunque se suele suponer que se trata de armas pequeñas.

Permitir que Hamás conserve sus pistolas, sus AK-47 y sus drones no sólo supone una amenaza para Israel, como se ha demostrado en numerosas ocasiones antes y después del 7 de Octubre. Supone una amenaza para los palestinos de Gaza que se oponen a Hamás, que fueron los primeros objetivos de su fuerza de seguridad interna Flecha tras el fin de las hostilidades. Ese arsenal también garantiza la supervivencia de Hamás como grupo diferenciado que puede consolidar y mantener un control del poder en los próximos años, a pesar de las diversas promesas hechas durante la guerra desde Washington, París y otras capitales de que la organización terrorista no debía ni podía ser un socio en la gobernanza tras la guerra.

Si sigue siendo la principal fuerza política y militar dentro de Gaza, podemos olvidarnos de la deradicalización, una palabra engorrosa que significa esencialmente erradicar la ideología islamista, la glorificación de la yihad y el tipo de antisemitismo genocida que impulsó las atrocidades del 7 de Octubre. Muchos, si no la mayoría, de los terroristas que invadieron el Estado judío aquel negro día fueron niños durante las dos décadas anteriores. Habrán sido alimentados con una dieta de odio durante todo ese tiempo, adoctrinados con caricaturas monstruosas de judíos en casa, en la escuela y en la televisión, viendo una versión de Hamás de Barrio Sésamo en árabe que presentaba un ratón parlante de gran tamaño llamado Farfour que denunciaba a judíos e israelíes y exhortaba a su audiencia a "¡matar! ¡matar! matar!"

Algunos sostienen que la opción más realista de Israel es poner en cuarentena el enclave costero. Eso puede lograrse mediante la creación de una impenetrable zona militar cerrada alrededor de sus fronteras, así como prohibiendo la entrada a Israel de los palestinos gazatíes.

Sin embargo, el riesgo de este enfoque es su miopía: Gaza no existe en el vacío; es un nodo, aunque vital, en una red de extremismo y terrorismo que se extiende por toda la región. Esta realidad queda gráficamente ilustrada por el hecho de que la guerra contra Hamás en Gaza fue también una guerra contra Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias alineadas con Irán en Irak y el propio régimen iraní. Mientras Hamás gobierne en Gaza, puede participar en una futura guerra multifrontal.

Además, la ausencia de combates sostenidos en Gaza brindó a Hamás la oportunidad de consolidar su dominio durante el proceso de reconstrucción. Una de las muchas características decepcionantes del incipiente gobierno de transición de la Junta de Paz liderada por Estados Unidos es el protagonismo que concede a altos representantes de Qatar y Turquía. Ambos países promueven el antisemitismo como doctrina de Estado, ambos idolatran a Hamás y ambos están viviendo una influencia en alza en paralelo al relativo declive de Irán como potencia regional. Con Qatar y Turquía al volante, Hamás tiene aún menos incentivos para desarmarse. En cuanto a la desradicalización: ¿cómo podría siquiera ponerse en marcha cuando dos de los principales miembros de la Junta de la Paz promueven activamente las mismas doctrinas venenosas?

La solución obvia aquí -que se debería permitir a las IDF completar el trabajo que empezaron tras la masacre de Hamás- no es una fácil. Trump insinuó varias veces que podría dar luz verde a una operación de este tipo si el grupo terrorista no cumple con las exigencias del alto al fuego, pero su naturaleza volátil y su enfoque transaccional de la diplomacia significan que sería una tontería investir a tales comentarios un valor duradero.

Si Israel lanza una operación final contra Hamás porque su negativa a desarmarse no ha dejado al Estado judío otra opción que "desmantelarlo junto con todas sus capacidades", como dijo la semana pasada el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, es posible que deba completarla solo. Puede ser un precio que valga la pena pagar.

Ben Cohen es analista senior de la Foundation for Defense of Democracies (FDD) y director de su programa de respuesta rápida.

© JNS