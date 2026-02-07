El antisemitismo no es católico: por qué la Iglesia no puede darle plataforma a Candace Owens

7 de febrero, 2026

Cuando las instituciones católicas invitan a ponentes que promueven teorías conspirativas antisemitas, la preocupación no es la libertad de expresión, sino la defensa de las enseñanzas de la Iglesia. La doctrina católica expresa un profundo respeto por el pueblo judío, reconociéndolo como hermano mayor y hermana en la fe. Este vínculo, enraizado en las Sagradas Escrituras y afirmado a través de enseñanzas de la Iglesia, se erige como un pacto inquebrantable que exige tanto respeto como oposición activa a cualquier forma de odio a los judíos.

En este contexto, las declaraciones de Candace Owens, una comentarista política que se autodenomina católica, son especialmente preocupantes. Su uso repetido de tropos antisemitas y teorías conspirativas contradice directamente la enseñanza católica. Concederle una tribuna en actos religiosos supone un riesgo de escándalo y socava el compromiso de la Iglesia con la verdad, la caridad y la armonía interreligiosa.

El Concilio Vaticano II, en Nostra Aetate (1965), inequívocamente condenó el antisemitismo como incompatible con el Evangelio: "La Iglesia, consciente del patrimonio que comparte con los judíos y movida no por razones políticas, sino por el amor espiritual del Evangelio, condena el odio, las persecuciones, las manifestaciones de antisemitismo, dirigidas contra los judíos en cualquier tiempo y por cualquier persona".

Esta enseñanza se hace eco de las palabras del Papa Pío XI en 1938, quien declaró que "espiritualmente, todos somos semitas", e insistió en que el antisemitismo es "un movimiento con el que los cristianos no podemos tener relación alguna".

El Papa Francisco ha declarado que "el antisemitismo es un pecado contra Dios", enfatizando el llamamiento de la Iglesia a la solidaridad y el rechazo de cualquier ideología que deshumanice o demonice a los judíos. Estas enseñanzas reflejan principios católicos fundamentales: la dignidad inherente a toda persona, creada a imagen de Dios, y el mandamiento de amar al prójimo.

El antisemitismo viola estos principios al fomentar la división, los prejuicios y el odio.

Las instituciones católicas no se limitan a "acoger" a oradores; les confieren credibilidad moral y señalan que las opiniones de un orador están en consonancia con las enseñanzas de la Iglesia. Conceder legitimidad a una retórica que entra en conflicto con estas enseñanzas corre el riesgo de confundir a los fieles y socavar la autoridad moral de la Iglesia.

Las declaraciones públicas de Owens son incompatibles con la fe católica. Ha defendido aspectos de las primeras acciones de Adolf Hitler en Alemania, se ha burlado de la preocupación de los judíos por los comentarios antisemitas de figuras como el rapero Kanye West y ha afirmado que Hollywood está controlado por "siniestras bandas judías". También ha promovido teorías conspirativas que alegan que los judíos orquestaron el comercio de esclavos; ha instado al público a estudiar textos antisemitas como Der Talmudjude, del teólogo alemán August Rohling (que revive los libelos de sangre medievales); y ha descrito a Israel como una "nación de culto" al tiempo que se refería a la estrella de David como un "hexagrama".

Estos son los mismos tropos dañinos que la Iglesia ha repudiado explícitamente: acusaciones de cábalas judías, control de los medios de comunicación y maldad ritual. Esas ideas alimentaron los pogromos y el Holocausto, y costaron la vida a millones de judíos. Al invocarlas, Owens distorsiona la historia y promueve una visión del mundo en la que los judíos son vistos como amenazas existenciales, una postura que la Iglesia considera contraria a la caridad cristiana. Como ha afirmado la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., "Un verdadero cristiano no puede ser antisemita", ya que tal odio le separa del amor de Cristo, que él mismo fue un judío fiel.

Presentar públicamente a Owens como orador católico en actos religiosos agrava esta discordia, convirtiendo el error personal en un escándalo institucional. La misión de la Iglesia es proclamar el Evangelio en su plenitud, fomentando la unidad en lugar de la división. Dar una tribuna a alguien cuyas opiniones han sido condenadas por los líderes de la Iglesia corre el riesgo de engañar a los fieles, sugiriendo falsamente que el antisemitismo es compatible con el auténtico catolicismo. Socava el progreso en el diálogo judeo-católico, iniciado por Nostra Aetate y alimentado por santos como Juan Pablo II, que llamó a los judíos "nuestros queridos hermanos mayores".

En una época de creciente antisemitismo global, tales asociaciones deshonran y socavan el papel de la Iglesia como faro de claridad moral, alienan a las comunidades judías y debilitan la búsqueda del bien común. Como ha señalado el cardenal Timothy Dolan, los males del antisemitismo requieren un rechazo inequívoco, no sea que traicionemos nuestra herencia compartida con el judaísmo.

En fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia, los católicos están llamados al discernimiento: abrazar las voces que elevan la verdad y la fraternidad, al tiempo que se distancian de las que siembran la discordia. El testimonio de la Iglesia se basa en trazar líneas de principios allí donde la doctrina lo requiere, y dar tribuna acríticamente a voces que promueven tropos antisemitas es incompatible con ese testimonio.

