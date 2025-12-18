Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Netanyahu exige una acción mundial contra el antisemitismo

"Exijo que actúen-ahora", dijo el líder israelí.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

El primer ministro israelí Benjamin NetanyahuAFP.

Jewish News Syndicate JNS
Publicado por
JNS (Jewish News Syndicate)

IEl primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió este martes a Occidente que refuerce la seguridad de los judíos en todo el mundo tras el tiroteo en un acto de Jabad Janucá en Sidney (Australia), en el que murieron 15 personas y decenas más resultaron heridas.

"Exijo que los gobiernos occidentales hagan lo necesario para combatir el antisemitismo y proporcionen la seguridad y protección necesarias a las comunidades judías de todo el mundo", Netanyahu dijo en un post en las redes sociales. "Y deberían prestar atención a nuestras advertencias. Exijo que actúen-ahora".

Un padre y su hijo abrieron fuego en un parque de Bondi Beach durante las celebraciones de la fiesta judía. El hijo superviviente fue acusado el miércoles de asesinato, terrorismo y lesiones graves con intención de asesinato. Las autoridades australianas afirman que los dos hombres parecían estar motivados por la ideología del Estado Islámico.

©️JNS

LO ÚLTIMO

RECOMENDACIONES

tracking