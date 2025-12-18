Netanyahu exige una acción mundial contra el antisemitismo

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 17 de diciembre, 2025

IEl primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió este martes a Occidente que refuerce la seguridad de los judíos en todo el mundo tras el tiroteo en un acto de Jabad Janucá en Sidney (Australia), en el que murieron 15 personas y decenas más resultaron heridas.

"Exijo que los gobiernos occidentales hagan lo necesario para combatir el antisemitismo y proporcionen la seguridad y protección necesarias a las comunidades judías de todo el mundo", Netanyahu dijo en un post en las redes sociales. "Y deberían prestar atención a nuestras advertencias. Exijo que actúen-ahora".

Un padre y su hijo abrieron fuego en un parque de Bondi Beach durante las celebraciones de la fiesta judía. El hijo superviviente fue acusado el miércoles de asesinato, terrorismo y lesiones graves con intención de asesinato. Las autoridades australianas afirman que los dos hombres parecían estar motivados por la ideología del Estado Islámico.

