El ministro de Asuntos Exteriores israelí insta a la aliá ante la lacra del antisemitismo mundial

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 22 de diciembre, 2025

La mayoría de los gobiernos extranjeros han permitido que una oleada desenfrenada de antisemitismo manifiesto supure en la esfera pública, afirmó el domingo el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, quien hizo un llamamiento a la judería mundial para que se traslade a Israel.

"Los judíos tienen derecho a vivir seguros en todas partes. Pero vemos y entendemos perfectamente lo que está sucediendo y tenemos una cierta experiencia histórica", dijo Sa'ar durante un acto de encendido de velas de Janucá en el suburbio de Rishon Letzion, en Tel Aviv. "Hoy, los judíos son perseguidos en todo el mundo".

En concreto, hizo un llamamiento a los judíos de Inglaterra, Francia, Australia, Canadá y Bélgica para que "vuelvan a casa", a la Tierra de Israel.

"¿Por qué criar a tus hijos en su atmósfera?", preguntó Sa'ar. "Venid con vuestras familias a la tierra de nuestros antepasados, al Estado de Israel, donde los judíos enseñaron al mundo entero lo que significa la autodefensa judía. Ha llegado el momento".

