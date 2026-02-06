La tóxica mezcla de crímenes reales y teorías de conspiración de los archivos Epstein

6 de febrero, 2026

La publicación por parte del gobierno federal del último lote de archivos relacionados con el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein provocó un nuevo aumento del interés por un caso que sigue atrayendo la imaginación de un número cada vez mayor de personas. El nuevo lote de archivos Epstein de esta semana consta de 3 millones de páginas de documentos, 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. Su revisión está dando trabajo a un ejército de periodistas y un pasatiempo a una horda de detectives aficionados y otros obsesivos.

Dado el enorme volumen de material, los archivos parecen ofrecer algo a todo el mundo. Pero no es probable que satisfaga a la mayoría, o en realidad a ninguna, de las personas que se sumergen en los archivos y a quienes se menciona en ellos. Esto no se debe a que no esté repleto de jugosos fragmentos de información sobre un gran número de celebridades. Se debe a que el caso se ha convertido en algo más que una investigación sobre los horribles actos de un rico hedonista y su camarilla. Desde el suicidio de Epstein en una cárcel de la ciudad de Nueva York (un suceso que en sí mismo es objeto de controversia), el caso se ha transformado en algo mucho más que un ejemplo particularmente vil de crimen real o una historia de perversión sexual.

Una colección de teorías

Ahora es una teoría de la conspiración -o más bien, una gran colección de ellas- todas alojadas bajo el título "Archivos Epstein". Y como todas las teorías de la conspiración, quienes la han abrazado están convencidos de que proporcionará respuestas a todas las preguntas sobre el mundo que les inquietan y soluciones a sus problemas.

De este modo, una red de tráfico sexual no es sólo una historia espeluznante de cómo los infractores de la ley intentaron explotar y engañar al sistema. Por el contrario, se ha convertido en la clave para entender lo que ellos están seguros es una cábala malvada que dirige el mundo. Creen que es la clave que les permitirá desentrañar el mal profundamente arraigado en el corazón del alma nacional de Estados Unidos y desacreditar a la gente que ya no les gustaba.

Como tal, se ha convertido en una especie de espejo de feria en el que quienes se aferran a él interpretan la historia a través de la lente de cualquier otra patología de la vida del siglo XXI: paranoia sobre los gobiernos, hiperpartidismo e, inevitablemente, antisemitismo.

Quienes piensan que el mayor problema del mundo es el presidente Donald Trump y sus partidarios republicanos buscan en los archivos con la esperanza de encontrar la bala de plata que acabe con su bête noire. Lo mismo ocurre con quienes piensan lo mismo de los demócratas, especialmente del expresidente Bill Clinton, el comandante en jefe al que se acuñó por primera vez la expresión "síndrome de enajenación mental." Y para aquellos que piensan que Israel y los judíos son la respuesta a todas las preguntas que tienen sobre por qué las cosas van mal, Epstein es, del mismo modo, el punto de entrada para una nueva ronda de chiflados libelos de sangre.

Es probable que nadie quede plenamente satisfecho, incluso después de que se desentierren y analicen todos los documentos, vídeos e imágenes. Y, al igual que con otras teorías de la conspiración, los conocedores de Epstein afirmarán que la verdad real -la prueba que han estado buscando- fue ocultada o destruida por las partes culpables, garantizando así que la locura pueda continuar para siempre.

Eso no quiere decir que no haya algunos ejemplos en los que los archivos sean la perdición de algunas figuras públicas, incluyendo quizás algunas que nunca conocieron o tuvieron algo que ver con Epstein.

Repercusiones políticas

Por ejemplo, el primer ministro británico Keir Starmer, ya sumido en un bache político y objeto de un profundo descontento tanto por parte de sus oponentes como de sus compañeros del Partido Laborista, podría ser derrocado de su cargo a causa de los archivos. Starmer no aparece en los archivos, pero nombró a uno de los muchos compinches de Epstein, Peter Mandelson, embajador británico en Estados Unidos. Afirma que Mandelson le mintió sobre sus vínculos con Epstein. Aun así, la investigación ha provocado dimisiones y una investigación penal sobre el embajador que revela secretos gubernamentales, lo que plantea la posibilidad de que todo este embrollo pueda hundir a Starmer. La idea de que él, y no Trump, pueda ser la principal víctima de este escándalo es a la vez irónica y exasperante para aquellos de la izquierda que lo han aprovechado como la respuesta a sus plegarias.

Es difícil pensar en un precedente para el caso Epstein. No es ni mucho menos el único ejemplo de tráfico sexual a gran escala, además de la explotación de mujeres y niñas por parte de hombres poderosos y sus cómplices. Pero es singular en el sentido de que fue llevado a cabo por alguien que no sólo era rico (y judío), sino que parecía dedicarse a conocer a un amplio sector de ricos y famosos, personas poderosas de las clases dirigentes, además de escritores y artistas.

Epstein era un networker de nivel olímpico. Si eras alguien de la alta sociedad, la política o la farándula durante el periodo en que él hacía alarde de su riqueza, los archivos dan la impresión de que lo más probable es que fueras invitado a algún tipo de acto o buscaras una conexión con el hombre.

Está claro que Trump y Epstein fueron amigos durante mucho tiempo, pero acabaron peleándose. Los que odian a Trump cuentan con las historias desagradables, aunque no criminales, asociadas a esa amistad, o con algún dato aún no descubierto que desacredite al presidente.

Dado que Trump ha sido elegido presidente dos veces, a pesar de que la opinión pública conoce sus décadas de indiscreciones públicas y privadas, es improbable que cualquier cosa que figure en los archivos acabe con él. Sin embargo, sus oponentes se aferran a la esperanza de que así sea, esperando con la misma tenaz determinación que sus homólogos de la derecha buscan detalles sobre la amistad entre Epstein y los Clinton. Esa pareja de poder será arrastrada ante el Congreso para hablar de Epstein con la misma baja probabilidad de que cualquier cosa que se encuentre o se diga haga algo más que agravar la vergüenza que el caso ya les ha causado.

El amigo israelí de Epstein

El ex primer ministro israelí Ehud Barak está en el mismo barco que Bill y Hillary Clinton. Tuvo tratos comerciales con Epstein e incluso trató de involucrarlo en la política israelí. Algunos de los mensajes de correo electrónico en los archivos de Epstein muestran cómo buscó obtener su ayuda para oponerse al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en las elecciones de 2019. También mostraba que Barak había hecho un comentario sexista en medio de sus habituales desplantes contra el primer ministro, y la población religiosa y mizrachi de Israel que lo apoya.

¿Significa eso que Barak estuvo implicado en los delitos sexuales de Epstein? No. Y no hay ninguna prueba que lo insinúe. Pero eso no impide que los partidarios del Likud, incluido su viejo enemigo Netanyahu, lo exploten en su detrimento y obliguen a Barak a hacer el tipo de desmentidos públicos que perjudican más que benefician a quienes tienen que pronunciarlos.

Ése es el problema de la publicidad dada a los expedientes. Por ejemplo, el Secretario de Comercio Howard Lutnick está en el punto de mira por dos reuniones documentadas con Epstein, aunque en ambos casos le acompañaba su esposa y, de nuevo, no hay ni siquiera indicios de delito. Pero los partidarios siguen diciendo con cara seria que cualquiera que haya almorzado con el financiero, como hizo Lutnick, es "vergonzosamente cómplice" de sus crímenes.

No es justo. Por otra parte, nadie tiene que llorar por los problemas que Epstein está causando a Trump, los Clinton, Barak o Lutnick, todos los cuales sabían en lo que se metían cuando entraron en la vida política. Estar en el candelero y beneficiarse de ello de una forma u otra conlleva la posibilidad de que alguien que conoces haga cosas por las que tendrás que responder, seas o no realmente cómplice de ellas.

La conexión con el odio a los judíos

Lo que es mucho más preocupante es la convicción de que lo que sabemos sobre los crímenes de Epstein es sólo la punta del iceberg, que juega a favor del abuelo de todas las teorías de la conspiración: el antisemitismo.

La disposición de un prominente odiador de judíos como el ex presentador de Fox News y actual podcaster Tucker Carlson a utilizar el caso Epstein como forraje para su obsesión por desacreditar a Israel y a los judíos ya es bastante mala. Pero eso inspiró a la también comentarista política Megyn Kelly a imitar sin reparos y repetidamente la afirmación de que Epstein era un agente del Mossad. Otro conservador de los medios de comunicación, Ben Shapiro, que se ha enfrentado a Carlson por su antisemitismo y a Kelly por su postura de neutralidad en ese tema, señaló que hay tantas pruebas como para afirmar que Epstein trabajaba para extraterrestres del espacio exterior. Pero eso no impide que personas que deberían saberlo mejor asocien a Israel y a todo el pueblo judío con todas las cosas malas del mundo.

La forma en que los conspiracionistas antisemitas están utilizando el caso debería ser una advertencia para todos los demás que especulan sobre él y esperan que de alguna manera promueva su propia agenda política. Los delitos cometidos por Epstein justifican un escrutinio, y aquellos sobre los que existen sospechas razonables e incluso algunas pruebas de que estuvieron implicados en sus fechorías sexuales, como el Príncipe Andrés de Gran Bretaña, deben rendir cuentas. Pero el entusiasmo por la historia debería atemperarse con la sobria admisión de que la obsesión por el caso es ante todo un signo de la decadente salud de nuestra sociedad.

Hamas en Gaza, la creencia de que los judíos dirigen el mundo o cometen un "genocidio", incluso cuando son ellos los que están siendo atacados por terroristas islamistas genocidas, está arraigada en mitos que se remontan a la falsificación zarista, Protocolos de los Sabios de Sión.

Junto con una prensa partidista bifurcada y el impacto de las redes sociales, estas teorías vuelven tóxicas todas las discusiones. Envían a la gente a madrigueras de conejo sin rampa de salida, en lugar de entablar un debate serio sobre las muchas cuestiones que dividen al país en estos momentos.

El escándalo Epstein es una historia terrible, pero no es el gran rompecabezas en el corazón de la existencia nacional de Estados Unidos.

Cada extremo del espectro político -primero, la derecha, y ahora la izquierda, desde que Trump volvió a la Casa Blanca- se ha apoderado de él como la fórmula secreta mediante la cual pueden desentrañar todo lo que está mal y reivindicar sus prejuicios y opiniones preexistentes sobre todo. Eso es en sí mismo un síntoma de podredumbre en la cultura contemporánea. Y quienes avivan esas llamas conspirativas con calumnias basadas en la culpabilidad por asociación no son voces valientes que defienden la verdad. Son, como quienes la explotan para señalar con el dedo a los judíos, independientemente de dónde se sitúen en el espectro político, demagogos irresponsables que hacen verdadero daño.

