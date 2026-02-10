Mamdani y el hundimiento del "sionismo liberal"

10 de febrero, 2026

Cuando el exalcalde de la ciudad de Nueva York Eric Adams creó una Oficina para Combatir el Antisemitismo en mayo pasado, muchos lo interpretaron como un gesto político destinado a impulsar su fallida candidatura independiente para la reelección en noviembre. Adams siempre había mostrado un apoyo amplio a Israel y a la comunidad judía en general. Pero su iniciativa llegó demasiado poco y demasiado tarde—tanto para hacer algo significativo frente al aumento del antisemitismo que siguió a los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, liderados por Hamás contra Israel, como para salvar su campaña a la alcaldía.

Adams se retiró de la contienda en septiembre, seis semanas antes de que Zohran Mamdani fuera elegido para sucederlo. Mamdani, un declarado opositor a la existencia del Estado de Israel y un partidario de las multitudes pro‑Hamás que actuaron como tropas de choque en la ola de odio antijudío que se extendió por el país, no ha abolido el proyecto favorito de Adams. Al igual que su predecesor, su motivación es política. Mientras que Adams lo utilizó para señalar su apoyo —algo ineficaz— al pueblo judío, Mamdani busca emplearlo para encubrir el hecho de que sigue redoblando su antisionismo y sus esfuerzos por vincular esa causa nociva con otros puntos de su agenda, como oponerse al intento de la Administración Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

Para lograr esto, ha nombrado a Phylisa Wisdom, una veterana activista de izquierda, para dirigirla.

Servir a un antisemita

Las principales credenciales de Wisdom parecen consistir en una visión del mundo afín al programa político de Mamdani, con una excepción. Según The New York Times, ella es una “sionista liberal”, término que el periódico parece definir como alguien que ha “criticado la conducta de Israel en Gaza” pero que aún cree en “el derecho de Israel a existir como un Estado judío”.

La comisionada de la Policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, es la única funcionaria que queda de la Administración anterior que parece estar motivada por un deseo real de mantener la línea contra el odio antijudío dentro de las fuerzas del orden, además de posiblemente impulsar sus propias ambiciones políticas futuras. Pero el puesto de Wisdom no es ni de lejos tan importante como el que controla la policía. Como ocurrió el año pasado, está lejos de quedar claro qué puede hacer—si es que puede hacer algo—respecto a la epidemia de antisemitismo en Nueva York, subrayada por el hecho de que los crímenes de odio contra judíos aumentaron un asombroso 182% en el primer mes de Mamdani en el cargo.

Esto no es nada sorprendente. A pesar de sus declaraciones, el ferviente antisionismo de Mamdani es indistinguible del antisemitismo, ya que niega a los judíos derechos que ni él ni nadie pensaría en negar a cualquier otro pueblo.

Lo que representa Phylisa Wisdom

La importancia de Wisdom, por lo tanto, no proviene de cuánto pueda aportar al esfuerzo por revertir esa tendencia, sino de cómo simboliza lo que ha ocurrido con la idea del “sionismo liberal” en el siglo XXI. Si actuar y hablar como ella lo ha hecho es lo que hoy significa ser un sionista liberal, entonces existe una desconexión real. No solo es momento de reconocer que la expresión ha perdido su significado original; también debemos entender que quienes se han apropiado de esa etiqueta no son ni sionistas ni auténticamente liberales.

En teoría, quienes se identifican como liberales políticos tienen un papel importante que desempeñar a la hora de movilizar apoyo para Israel y el sionismo dentro de la comunidad judía y del mundo no judío. La adhesión al liberalismo—ya sea en la forma de la escuela clásica de pensamiento político que valoraba la libertad individual por encima de todo, o incluso simplemente como una etiqueta que la mayoría de los miembros del Partido Demócrata aplicaban a sí mismos—puede ser completamente compatible con el sionismo. De hecho, durante la mayor parte de la historia del movimiento sionista moderno, la afinidad natural entre las ideas económicas y políticas liberales y el esfuerzo por facilitar la autodeterminación del pueblo judío en su antigua patria era claramente evidente.

Pero como Wisdom ha demostrado a lo largo de su carrera, en la práctica ser una “sionista liberal” declarada significa actuar como aliada de quienes trabajan para socavar e incluso destruir el Estado judío, cuya existencia ella afirma apoyar. Al mismo tiempo, también está respaldando una causa que es fundamentalmente antiliberal.

"Aunque Mamdani pueda prometer de forma poco sincera su deseo de proteger a los judíos, incluso sus declaraciones tibias sobre proteger sinagogas de las multitudes pro‑Hamás transmiten el mensaje de que está del lado de los atacantes"

Empecemos señalando que afirmar ser partidario de Israel y opositor al antisemitismo mientras se sirve en una Administración de Mamdani constituye una contradicción en los términos. Puede haber quienes digan que es importante que la comunidad judía tenga una voz entre los asesores del alcalde. Pero este no es un alcalde de Nueva York cualquiera. El director ejecutivo de Gotham, de 34 años, es alguien cuya breve carrera política ha girado por completo en torno a su obsesiva oposición a la existencia de Israel y a los derechos del pueblo judío.

Incluso si asumimos que alguien como Tisch es sincera en su deseo de orientar el Gobierno de la ciudad de una manera que ayude a proteger a los judíos, ya es evidente que se está engañando a sí misma. Cualquier límite que ella o alguien en la oficina de Wisdom intente poner a la fijación ideológica del alcalde respecto a Israel y la vida judía quedará eclipsado por la forma en que la retórica y las acciones del propio alcalde están legitimando y normalizando el odio antijudío.

Aunque Mamdani pueda prometer de forma poco sincera su deseo de proteger a los judíos, incluso sus declaraciones tibias sobre proteger sinagogas de las multitudes pro‑Hamás transmiten el mensaje de que está del lado de los atacantes. Quienes creen que pueden influir en él o de algún modo reducir el daño que causará al servirle se engañan a sí mismos. Colaborar con Mamdani de cualquier manera es comprometer la propia moral mucho más de lo que podría influirlo a él.

Apoyo a los libelos de sangre

Sin embargo, es igualmente importante analizar las posturas de Wisdom y reflexionar sobre si son de algún modo compatibles con una definición tradicional del sionismo liberal.

Un vistazo a las publicaciones de Wisdom en redes sociales, una letanía de sus posturas políticas o de las del grupo New York Jewish Agenda (NYJA), que dirige desde julio de 2023, revela a alguien cuyo mayor interés es atacar a Israel, además de brindar ayuda y respaldo a quienes buscan derribarlo. De hecho, el objetivo principal de ese grupo es proporcionar una plataforma para la versión “como judío” de la vida judía moderna. Esa es una tendencia demasiado común. Es un medio para opinar sobre Israel utilizando la identidad judía como legitimación de argumentos que buscan tratar prácticamente cualquier esfuerzo por defenderlo como ilegítimo o criminal.

La postura de NYJA es indistinguible de la de J Street, que comenzó afirmando ser tanto “pro‑Israel como pro‑paz”. En la práctica, el grupo se convirtió en un portavoz de quienes estaban decididos a imponer concesiones suicidas a los palestinos, concesiones que el pueblo israelí había rechazado repetidamente. Tras el 7 de octubre, J Street y NYJA terminaron actuando principalmente para apoyar los esfuerzos de quienes buscaban impedir que Israel atacara a Hamás e Irán y, por lo tanto, asegurar la victoria de los terroristas.

Peor aún, fueron culpables de dar credibilidad a los libelos de sangre sobre la conducta de Israel que han estado alimentando el antisemitismo. En particular, Wisdom y NYJA intervinieron repetidamente para apoyar las afirmaciones falsas de que Israel estaba causando deliberadamente hambruna en Gaza y, al hacerlo, afirmaron que el Estado judío era moralmente equivalente a Hamás. Que lo hiciera alegando defender valores judíos no constituye ninguna defensa para esta postura inmoral y destructiva.

"Como Mamdani, Khalil no es simplemente 'propalestino'. Es un partidario activo de la campaña para destruir Israel…"

En este contexto, su afirmación de que apoya el “derecho de Israel a existir” (algo que, entre todas las naciones del mundo, solo se considera controvertido cuando se aplica al Estado judío) es simplemente una manera de justificar la oposición a cualquier acción destinada a defenderlo de quienes libran una guerra genocida para destruirlo.

Igualmente útil para entender hasta qué punto sus posturas tienen poco que ver con el liberalismo o el sionismo es su oposición constante a los esfuerzos de la Administración Trump por combatir la discriminación contra estudiantes en los campus universitarios. Wisdom se opuso a los intentos del Gobierno federal de responsabilizar a instituciones como la Universidad de Columbia, en el Upper West Side de Manhattan, por tolerar y fomentar el odio antijudío, algo que viola claramente la Ley de Derechos Civiles de EEUU de 1964. Más aún, defendió la causa de Mahmoud Khalil, un estudiante extranjero que fue uno de los principales organizadores de las manifestaciones pro‑Hamás que intimidaron y atacaron a judíos en esa universidad de la Ivy League, cuando la Administración buscó deportarlo por violar los términos de su visado.

Como Mamdani, Khalil no es simplemente “propalestino”. Es un partidario activo de la campaña para destruir Israel y tiene un largo historial de trabajo para grupos antiisraelíes como la agencia de refugiados palestinos de la ONU, UNRWA. Pero para Wisdom, su historial y acciones antisemitas no eran tan importantes como el imperativo de oponerse a Trump y respaldar a sus adversarios antiisraelíes.

Mientras Wisdom y otros en la izquierda afirman que esta postura es una defensa de los individuos frente a una autoridad estatal represiva, en realidad los coloca en la posición de reforzar a figuras antiliberales como Khalil, que apoyan a los grupos islamistas más reaccionarios y represivos. De este modo, demasiados liberales contemporáneos se han dejado convencer para respaldar teorías racialistas que socavan la defensa de la civilización occidental y ayudan a apuntalar la guerra contra los judíos que los islamistas buscan expandir.

Imaginario islamista iliberal

El uso que hace Mamdani de imaginería islamista en sus esfuerzos por oponerse a la disposición de Trump a aplicar las leyes de inmigración existentes debería inquietar a los auténticos liberales. El alcalde afirmó que los principios e historia islámicos que invocaba eran también una razón para apoyar políticas de fronteras abiertas en los Estados Unidos. Pero, en realidad, esos mismos elementos ayudaron a preparar el terreno para las campañas musulmanas de persecución contra los judíos durante la conquista de la Península Arábiga y Oriente Medio por parte de esa religión.

Un verdadero sionista liberal podría discrepar del presidente Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en muchos temas. Aun así, apoyaría la guerra de Israel contra Hamás y se opondría a la importación del radicalismo islamista a los Estados Unidos.

Todavía existen muchos sionistas liberales de ese tipo. Sin embargo, han permitido que figuras de izquierda como Wisdom secuestren ese término y marginen a los partidarios de Israel dentro de la izquierda política. Se trata de un liberalismo que no solo se niega a apoyar a Israel, sino que está decidido a desarmar a quienes buscan defender a Estados Unidos de ideas marxistas tóxicas que señalan a los judíos como opresores “blancos”. El ascenso de Mamdani al poder político es consecuencia de la manera en que estos ideólogos de izquierda han convertido al Partido Demócrata en un refugio para antisionistas y para quienes están facilitando el auge del antisemitismo.

"Más aún, debería ser una llamada de atención para que esos liberales que apoyan a Israel comiencen a luchar seriamente contra las fuerzas que han tomado el control del Partido Demócrata"

Que una persona así haya sido puesta en una posición cuyo trabajo es defender a los judíos del odio no es solo irónico. Es la conclusión lógica de un proceso mediante el cual el liberalismo ha sido subvertido por quienes se oponen a sus preceptos básicos, que son el fundamento de la seguridad judía. Debemos considerar la elevación de Wisdom a este cargo no tanto como inapropiada, sino como una parodia de los esfuerzos por combatir el antisemitismo.

Más aún, debería ser una llamada de atención para que esos liberales que apoyan a Israel comiencen a luchar seriamente contra las fuerzas que han tomado el control del Partido Demócrata.

Los conservadores también están luchando por mantener a raya a los antisemitas de la derecha, pero no cabe duda de que esas figuras siguen siendo una minoría y que, en este momento, solo la Administración Trump y sus partidarios están combatiendo activamente el antisemitismo en Estados Unidos. Si los liberales judíos no están dispuestos a resistir a Mamdani y a sus colaboradores judíos, como Wisdom, entonces deberían dejar de llamarse sionistas liberales y admitir que esa idea se ha vuelto obsoleta.

Jonathan S. Tobin, editor en jefe de JNS (Jewish News Syndicate).

© JNS