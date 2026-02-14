El Año del Caballo en China llega cojo

14 de febrero, 2026

La celebración del Año Nuevo chino que se celebra a finales de este mes es el "Año del Caballo", pero es probable que no quiera apostar dinero alguno ni por la victoria, ni por el puesto, ni por el espectáculo.

Quizá desde que el dictador soviético Josef Stalin hizo torturar y ejecutar al menos a ocho de sus principales generales en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, no habíamos visto a otro país desmantelar su cúpula militar de la forma en que acaba de hacerlo el presidente chino Xi Jinping.

En los últimos días de enero, el Gobierno de la China comunista anunció que estaba investigando al general de más alto rango de su ejército por "presuntas violaciones graves de la disciplina y la ley". Para que nos entendamos, ese general, Zhang Youxia, era considerado el militar de más alto rango del gobierno chino justo por debajo de Xi. Esta no fue una acción casual del hombre fuerte de China.

Como en la purga de Stalin, el general Zhang no está solo. El Ministerio de Defensa chino dijo que estaba investigando también a varios altos cargos de su Comisión Militar Central, el máximo órgano militar chino, junto con el general Liu Zhenli, que había estado a cargo del Departamento de Estado Mayor Conjunto de sus fuerzas armadas.

Un medio citó a Neil Thomas, miembro del Centro de Análisis de China del Asia Society Policy Institute: "Xi Jinping ha completado una de las mayores purgas de la cúpula militar china en la historia de la República Popular".

En el caso de Stalin, decimó tanto su cúpula militar que cuando Hitler invadió tres años después, las tropas alemanas pudieron ver las agujas de Moscú antes de ser rechazadas, en parte debido al feroz invierno ruso. En el caso de Xi, puede llevar años restaurar el liderazgo militar de su nación.

"Xi Jinping ha completado una de las mayores purgas de la cúpula militar china en la historia de la República Popular".

Esta purga no ha sido el único revés para el esfuerzo de Xi por proyectar un dominio global. La Corte Suprema de Panamá acaba de dictaminar que un contrato en manos de una empresa de Hong Kong para administrar los puertos situados en ambos extremos del estratégicamente vital Canal de Panamá es inconstitucional. Si bien esa decisión crea una "hoja en blanco" en cuanto a quién puede administrar esos puertos a continuación, muestra la puerta a una empresa que era claramente un conducto para el poder chino y la influencia latinoamericana.

Ni que decir tiene que el gobierno chino no está contento. Su Ministerio de Asuntos Exteriores emitió la esperada protesta sobre "salvaguardar(n) resueltamente (sus) legítimos derechos."

Para un régimen que ha utilizado sus "derechos" militares para acosar e intimidar a naciones de toda la cuenca del Pacífico, para una nación que ha colocado bases militares en islas artificiales -violando así las aguas soberanas de los países vecinos- y para un despiadado gigante comunista que ha utilizado su poder económico para intimidar y amenazar a otros, debe resultar bastante chocante que en el Año del Caballo, la pista se haya embarrado tanto.

© Gatestone Institute