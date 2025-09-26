Netanyahu afirma en la ONU que el ataque israelí contra el programa nuclear iraní "pasará a los anales de la historia militar"

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas dpa / picture-alliance / Cordon Press

Mientras decenas de personas, parte de una delegación palestina en una protesta coordinada bajo el auspicio de las Naciones Unidas, se retiraban del salón principal de la ONU tras anunciarse al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como el próximo orador ante la Asamblea General, el moderador pidió insistentemente "orden en la sala" y que los presentes tomaran asiento.

Netanyahu miró a quienes interrumpían el acto y llamó la atención de todos sobre los rehenes, que siguen "sufriendo en el cautiverio de Gaza". A continuación, el primer ministro israelí mostró el mapa -en el que se identificaba la "maldición" de Siria, Irak e Irán- que había mostrado en la Asamblea del año pasado.

"Este eje amenazaba la paz del mundo entero", dijo. "Amenazaba la capacidad de nuestra región y la existencia misma de mi país, Israel", agregó.

En el último año, Israel ha "golpeado" a los hutíes, "aplastado" a gran parte de Hamás, "paralizado" a Hezbolá, "destruido" al Gobierno de Assad en Siria, disuadido a las milicias de Irán en Irak y, lo más importante en la última década, dijo Netanyahu, "devastó" el programa de armas atómicas y misiles balísticos de Irán.

"¿Recuerdan aquellos bípers, localizadores? Nosotros localizamos a Hezbolá", dijo. "Créanme, recibieron el mensaje", agregó.

Tras tachar las amenazas del mapa que sostenía, Netanyahu añadió que el ataque de Israel contra los emplazamientos nucleares iraníes "pasará a los anales de la historia militar".

"Quiero dar las gracias al presidente Trump por su acción audaz y decisiva", expresó el primer ministro israelí. "El presidente Trump y yo prometimos impedir que Irán desarrollara armas nucleares, y cumplimos esa promesa", añadió.

Netanyahu pidió que se restablezcan las sanciones a Irán y que se destruya el arsenal nuclear iraní.

También queda trabajo por hacer más cerca de casa. Israel se recuperó de su día más oscuro y protagonizó "uno de los regresos militares más asombrosos de la historia, pero aún no hemos terminado", sostuvo. "Los últimos restos de Hamás están atrincherados en la Ciudad de Gaza", prosiguió.

Israel tiene que terminar el trabajo lo antes posible, porque Hamás ha prometido repetir los ataques del 7 de Octubre tantas veces como pueda, señaló.

"Gran parte del mundo ya no recuerda el 7 de Octubre", dijo Netanyahu. "Pero nosotros lo recordamos. Israel recuerda el 7 de Octubre", remarcó. Animó a los asistentes a hacer zoom con sus teléfonos en un pin con un código QR que llevaba en la solapa para saber por qué Israel lucha contra Hamás.

A continuación, Netanyahu se dirigió directamente a los rehenes en hebreo e inglés con la esperanza de que escucharan su mensaje a través de altavoces masivos que Israel había colocado alrededor de Gaza.

"Nuestros valientes héroes, les habla el primer ministro Netanyahu en directo desde las Naciones Unidas. No los hemos olvidado, ni siquiera por un segundo", declaró. "El pueblo de Israel está con ustedes. No vacilaremos y no descansaremos hasta que los traigamos a todos a casa", subrayó.

Netanyahu dijo a la asamblea que gracias a la inteligencia israelí, sus palabras también estaban siendo transmitidas en directo a los teléfonos móviles de Gaza. Se dirigió a "los líderes de Hamás que quedan" y a los "carceleros de nuestros rehenes".

"Bajen las armas", dijo, alzando la voz. "Dejen ir a mi pueblo. Liberen a los rehenes. A todos ellos. Los 48. Liberen a los rehenes ahora", exclamó.

"Si lo hacen, vivirán", expresó. "Si no lo hacen, Israel los cazará", advirtió.

Netanyahu declaró a la Asamblea que la lucha de Israel contra el terror global es también la lucha de Occidente y que quienes reconocen un Estado palestino dan "un premio máximo" a los "fanáticos intolerantes".

"Dar a los palestinos un Estado a una milla de Jerusalén después del 7 de Octubre es como dar a Al Qaeda un Estado a una milla de Nueva York después del 11 de Septiembre", dijo. "Esto es una auténtica locura. Es una locura, y no lo haremos", agregó.

Netanyahu dijo a los líderes occidentales que "Israel no permitirá que nos metan por la garganta un Estado terrorista".

"No cometeremos un suicidio nacional, porque ustedes no tienen las agallas para enfrentarse a unos medios de comunicación hostiles y a turbas antisemitas que exigen la sangre de Israel", manifestó.

Trump afirmó que no permitirá "que Israel se anexione la Ribera Occidental"

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que no permitirá que Israel se anexione Judea y Samaria (Ribera Occidental).



En declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval durante una ceremonia de firma de órdenes ejecutivas, Trump dijo que había transmitido el mensaje al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu antes de su próxima reunión en la Casa Blanca el lunes.



"No permitiré que Israel se anexione la Ribera Occidental", declaró Trump. "Hable con él o no -lo hice-, pero no voy a permitir que Israel se anexione la Ribera Occidental", agregó.



Los comentarios del presidente dan credibilidad a los informes de que dio un mensaje similar a funcionarios árabes y musulmanes al margen de la Asamblea General de la ONU el martes, asegurando a los líderes de Jordania, Qatar y otros países que impediría que Netanyahu se anexionara los territorios.



"Ya ha sido suficiente", manifestó Trump el jueves. "Es hora de parar ya", añadió.

