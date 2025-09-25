Publicado por Leandro Fleischer 25 de septiembre, 2025

España, presidida el socialista Pedro Sánchez, cuyo gobierno está envuelto en causas de corrupción y es profundamente antiisraelí, ha desplegado un buque militar para apoyar a la Flotilla de Gaza, en la que participa la ecologista sueca Greta Thunberg, un convoy compuesto por activistas de extrema izquierda e islamistas que afirma querer llevar ayuda humanitaria a Gaza. Sin embargo, la embarcación enviada por las autoridades españolas está equipada con armamento fabricado por una empresa israelí, lo que añade un matiz irónico a la misión.

Por su parte, Italia ha manifestado preocupación por la seguridad de la flotilla, instándola a redirigir su carga a través de canales más seguros.

La negativa de los activistas a entregar la ayuda humanitaria a través de los medios seguros y oficiales parece indicar que se trata más de una maniobra de propaganda que de un accionar humanitario.

Un buque español con cañones de origen israelí



El Gobierno español ha ordenado el envío del Buque de Acción Marítima (BAM) Furor para auxiliar a la Flotilla de Gaza. El barco, con base en Cartagena, Murcia, está ultimando preparativos para zarpar, según reportes de los medios españoles OK Diario y El Debate. Este buque, incorporado a la Armada en 2019, está equipado con un cañón Oto Melara de 76 mm y dos cañones automáticos MK 38 de 25 mm, estos últimos fabricados por la empresa israelí Rafael en colaboración con BAE Systems.

Los cañones MK 38, diseñados para la autodefensa en entornos asimétricos, cuentan con un sistema de detección electroóptico que mejora la capacidad de respuesta ante amenazas.

El envío de un buque armado con cañones de origen israelí para proteger a la flotilla en un contexto de tensiones con Israel ha generado sorpresa. El Furor cuenta con una dotación de 52 militares, a los que se suman sanitarios para atender posibles necesidades médicas de los activistas izquierdistas e islamistas, quienes han denunciado tres ataques con drones, que según Maria Elena Delia, portavoz de los barcos italianos de la flotilla, lanzaron sustancias urticantes y bombas sónicas con el fin de desgastar psicológicamente a los activistas, y luego se estrellaron contra las embarcaciones.

La preocupación de Italia: Meloni pide cautela



El Gobierno italiano, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, ha expresado inquietud por la seguridad de la Flotilla de Gaza, especialmente al navegar por aguas conflictivas. Según El Debate, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, ha solicitado que la flotilla entregue su carga humanitaria en Chipre, desde donde podría ser transferida a Gaza de manera segura por personal del Patriarcado de Jerusalén.

Israel considera el accionar de la flotilla como un “acto hostil”.

Meloni, en declaraciones previas a su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, calificó la misión de la flotilla como “peligrosa e irresponsable”, argumentando que Italia podría entregar la ayuda a Gaza en pocas horas sin exponer a los activistas a los riesgos de un escenario de guerra.

Italia ya ha enviado una fragata para asistir a sus ciudadanos en la flotilla y planea desplegar otra, la Alpino. Crosetto advirtió que, una vez que los barcos abandonen aguas internacionales, Italia no podrá garantizar la seguridad de sus ciudadanos, destacando la delicada situación.