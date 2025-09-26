Netanyahu se reúne con líderes mundiales en Nueva York antes de su discurso ante la ONU

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de septiembre, 2025

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunió este jueves en Nueva York con varios líderes mundiales antes de un discurso crítico ante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas el viernes, afirmó la Oficina del Primer Ministro de Israel (PMO, por sus siglas en inglés).

Entre ellos se encontraban el presidente argentino Javier Milei, el presidente paraguayo Santiago Peña y el presidente serbio Aleksandar Vučić. Netanyahu aterrizó el jueves en Nueva York, desde donde viajará a Washington DC para reunirse el lunes en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump.

En su encuentro con el mandatario argentino, Netanyahu "expresó su profundo aprecio por el presidente Milei, un verdadero amigo del Estado de Israel y del pueblo judío, que se ha mantenido firme contra el sesgo sistemático dirigido a Israel en la ONU y en otros foros internacionales", manifestó la PMO. "Los dos líderes discutieron formas de ampliar la cooperación bilateral en materia económica y en otras áreas", agregó.

Netanyahu y Peña discutieron la expansión de la cooperación entre Jerusalén y Asunción en una variedad de campos: seguridad, tecnología, energía y más, señaló la PMO.

"El primer ministro Netanyahu agradeció al presidente Peña por su inquebrantable apoyo a Israel y su firme postura contra el antisemitismo y contra el terror, que se expresó también en las designaciones de Paraguay de las IRGC (Guardias Revolucionarias iraníes), Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas", indicó la PMO. "El primer ministro expresó su aprecio por la firme oposición de Paraguay al sesgo antiisraelí en las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales", añadió.

En su reunión con Vučić, el primer ministro israelí discutió formas de ampliar la cooperación entre Israel y Serbia, particularmente en los campos de seguridad y comercio.

"El primer ministro Netanyahu expresó su gratitud al presidente Vučić por su inquebrantable apoyo a los esfuerzos de Israel para liberar a todos los rehenes retenidos por Hamás en Gaza, incluido Alon Ohel, que tiene nacionalidad serbia", informó la PMO.

Netanyahu compartió los detalles de su reciente conversación con los padres de Ohel, tras la difusión por Hamás de un vídeo propagandístico que muestra a su hijo en cautiverio de la organización terrorista.

Antes de su partida, Netanyahu dijo: "En la Asamblea, diré la verdad: la verdad de los ciudadanos de Israel, la verdad de los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), la verdad de nuestro Estado. Denunciaré a los dirigentes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, pretenden concederles un Estado en el corazón de la Tierra de Israel. Eso no sucederá".

El miércoles por la noche, Netanyahu condenó el reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países occidentales -entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Malta y Mónaco- como una "vergonzosa rendición", afirmando que capitular ante el terrorismo palestino no obligaría a Israel en modo alguno.

"No se creará un Estado palestino", declaró.

Antes del discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU, la Oficina del Primer Ministro lanzó una campaña de concienciación pública en la ciudad de Nueva York en la que se destacaban las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Netanyahu tenía previsto dirigirse a la Asamblea General a las 9 a.m. hora local (4 p.m. en Israel). Un funcionario israelí dijo a JNS que Netanyahu había invitado a líderes judíos estadounidenses a asistir en un intento de contrarrestar lo que se espera que sea "una recepción hostil" en el organismo mundial.

Como parte de un esfuerzo de diplomacia pública, la PMO declaró que había ordenado a "elementos civiles, en cooperación con las FDI, colocar altavoces en la parte trasera de camiones en el lado israelí de la frontera de Gaza para que el histórico discurso del primer ministro Netanyahu en la Asamblea General de la ONU se escuche en la Franja de Gaza".

Netanyahu ordenó que la actividad se llevara a cabo de forma que no pusiera en peligro a los soldados de las FDI, añadió la PMO.

La inusual medida reflejaba la determinación de Jerusalén de contrarrestar la propaganda de Hamás y hacer llegar su mensaje directamente a la población de Gaza, incluso mientras continúa la guerra de Israel para desmantelar el grupo terrorista.

Trump afirmó que no permitirá "que Israel se anexione la Ribera Occidental"

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que no permitirá que Israel se anexione Judea y Samaria (Ribera Occidental).



En declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval durante una ceremonia de firma de órdenes ejecutivas, Trump dijo que había transmitido el mensaje al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu antes de su próxima reunión en la Casa Blanca el lunes.



"No permitiré que Israel se anexione la Ribera Occidental", declaró Trump. "Hable con él o no -lo hice-, pero no voy a permitir que Israel se anexione la Ribera Occidental", agregó.

​

​Los comentarios del presidente dan credibilidad a los informes de que dio un mensaje similar a funcionarios árabes y musulmanes al margen de la Asamblea General de la ONU el martes, asegurando a los líderes de Jordania, Qatar y otros países que impediría que Netanyahu se anexionara los territorios.



"Ya ha sido suficiente", manifestó Trump el jueves. "Es hora de parar ya", añadió.

© JNS