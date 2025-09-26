Trump busca bloquear la prohibición de Israel en el Mundial

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de septiembre, 2025

La Administración Trump se ha comprometido a intervenir e impedir cualquier esfuerzo para expulsar a Israel del fútbol internacional antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó Sky News este jueves.

"Trabajaremos absolutamente para detener por completo cualquier esfuerzo para intentar prohibir a la selección nacional de fútbol de Israel de la Copa del Mundo", dijo un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos al canal de noticias británico.

Los blanquiazules compiten actualmente en la fase de clasificación europea para el Mundial, organizada por la UEFA. El torneo del próximo año será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México. Trump ha hablado de su orgullo por acoger la competición de fútbol, así como los Juegos Olímpicos de verano de 2028 en Los Ángeles. Estados Unidos también celebrará su 250 aniversario el próximo año.

La intervención de Washington se produce después de que expertos de la ONU pidieran el martes a la FIFA y a la UEFA que suspendan al Estado judío de las competiciones internacionales, "como una respuesta necesaria para hacer frente al genocidio en curso en los territorios palestinos ocupados".

Jerusalén y Washington rechazan tajantemente la acusación de que Israel está cometiendo un genocidio en su guerra contra Hamás tras la masacre del grupo terrorista del 7 de octubre de 2023.

El llamamiento a boicotear al Estado judío se produce tras un reciente informe de la ONU en el que se afirmaba que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza. Preguntado por el informe el 19 de septiembre, Trump dijo que la invasión y masacre liderada por Hamás en el sur de Israel el 7 de Octubre, "fue genocidio al más alto nivel".

"No he visto [el informe]", declaró Trump, "¿pero alguien cometió genocidio el 7 de Octubre? ¿Qué piensa usted de eso? Eso fue asesinato, genocidio, puedes llamarlo como quieras... , pero bebés pequeños fueron cortados por la mitad, brazos fueron cortados a personas, cabezas fueron cortadas a personas; eso es genocidio", agregó.

Sky News informó el miércoles que se están celebrando conversaciones de alto nivel en el fútbol europeo para prohibir que Israel participe en competiciones internacionales, pero que no se ha tomado ninguna decisión.

Qatar está presionando activamente a la UEFA para que expulse a Israel de las competiciones europeas de fútbol, informó Israel Hayom el 20 de septiembre. El Estado árabe del Golfo, alineado con los Hermanos Musulmanes, ha intensificado sus esfuerzos, especialmente desde un ataque israelí en Doha el 9 de septiembre contra dirigentes terroristas de Hamás en respuesta a un ataque a tiros reivindicado por Hamás en Jerusalén el día anterior en el que murieron seis personas y 21 resultaron heridas.

Mientras tanto, jugadores y aficionados israelíes se enfrentan a una creciente hostilidad en suelo europeo. Los seguidores del PAOK FC de Salónica abuchearon a los jugadores del Maccabi de Tel Aviv al comienzo de su partido de la Europa League el miércoles en la ciudad del norte de Grecia. Los hinchas ondearon banderas de la Organización para la Liberación de Palestina y desplegaron una gran pancarta en la que se leía "Saca tarjeta roja a Israel". El partido terminó en empate a cero.

La Policía detuvo a varios manifestantes antes del partido, en el que dos pequeñas manifestaciones pidieron la expulsión de los clubes israelíes de las competiciones europeas en medio de la guerra en Gaza. Los manifestantes desplegaron una pancarta en la que se leía "Genocidio" en inglés desde los andamios de un complejo de edificios que también alberga el Consulado de Estados Unidos.

Aficionados del Maccabi fueron objeto de ataques antisemitas en Ámsterdam el año pasado cuando asistieron a un partido.

"Es muy desafortunado que haya destrucción durante una guerra, pero la Asociación Israelí de Fútbol y el Maccabi de Tel Aviv no son responsables de esa destrucción", dijo Jonathan Turner, director ejecutivo de Abogados del Reino Unido por Israel, a Sky News.

"Sí golpea a los judíos quizá en gran medida porque muchos de nosotros recordamos que los nazis empezaron boicoteando a los judíos", agregó.

Trump afirmó que no permitirá "que Israel se anexione la Ribera Occidental"

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que no permitirá que Israel se anexione Judea y Samaria (Ribera Occidental).



En declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval durante una ceremonia de firma de órdenes ejecutivas, Trump dijo que había transmitido el mensaje al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu antes de su próxima reunión en la Casa Blanca el lunes.



"No permitiré que Israel se anexione la Ribera Occidental", declaró Trump. "Hable con él o no -lo hice-, pero no voy a permitir que Israel se anexione la Ribera Occidental", agregó.

​

​Los comentarios del presidente dan credibilidad a los informes de que dio un mensaje similar a funcionarios árabes y musulmanes al margen de la Asamblea General de la ONU el martes, asegurando a los líderes de Jordania, Qatar y otros países que impediría que Netanyahu se anexionara los territorios.



"Ya ha sido suficiente", manifestó Trump el jueves. "Es hora de parar ya", añadió.

© JNS