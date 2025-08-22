Israel afirma que un informe respaldado por la ONU se basa en una visión "inventada" de la "hambruna" en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 22 de agosto, 2025

La Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (CIF), una herramienta asociada a unos 25 socios globales, incluidas las agencias de Naciones Unidas, declaró este viernes que confirmaba con "pruebas razonables" que ha habido "hambruna" en Gaza desde el 15 de agosto.

"Tras 22 meses de implacable conflicto, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por hambre, indigencia y muerte", según un nuevo informe de la CIF.

"Entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025, se espera que las condiciones empeoren aún más, y se prevé que la hambruna se extienda a Deir al-Balah y Jan Yunis", afirma el informe.

El Gobierno israelí declaró que "aunque la CIF ha confirmado anteriormente la hambruna en otras crisis, esta era la primera vez que se hacía una declaración de este tipo para Gaza, y la primera vez que se basaba en pruebas que estaban muy por debajo del nivel normalmente exigido".

"Las clasificaciones de hambruna pretenden ser excepcionales, aplicadas solo cuando las tasas de mortalidad y malnutrición superan clara e indiscutiblemente los puntos de referencia más extremos", expresó.

El Estado judío manifestó que la determinación de "hambruna" contradice datos recientes y públicamente disponibles y utiliza "cifras obsoletas al tiempo que resta importancia o ignora información más reciente que directamente desvirtuó la clasificación de hambruna".

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí declaró que la CIF "modificó sus propias normas para adaptarlas a la campaña de Hamás. Rebajaron los umbrales de hambruna, ignoraron los criterios y aplaudieron las mentiras de Hamás".

"Mientras tanto, la realidad cuenta una historia diferente: más de 100.000 camiones de ayuda han entrado en Gaza desde que comenzó la guerra. Los mercados están abastecidos, los precios de los alimentos están bajando", señaló. "La CIF no pudo encontrar hambruna, así que fabricó una", subrayó.

"¿Saben quién se muere de hambre? Los rehenes secuestrados y torturados por los salvajes incivilizados de Hamás", declaró Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel. "Quizá los terroristas sobrealimentados podrían compartir parte de su depósito lleno que robaron con gente hambrienta, especialmente con los rehenes", agregó.

António Guterres, secretario general de la ONU, declaró que no había "más excusas" y que era necesario un "alto el fuego inmediato, la liberación inmediata de todos los rehenes y un acceso humanitario pleno y sin restricciones".

"Justo cuando parece que no quedan palabras para describir el infierno que se vive en Gaza, se ha añadido una nueva: 'hambruna'", sostuvo. "Esto no es un misterio. Es un desastre provocado por el hombre, una acusación moral y un fracaso de la propia humanidad", prosiguió.

El informe de la CIF se basa en datos del 1 de julio al 15 de agosto y afirma que se ha alcanzado el umbral para determinar una "hambruna" a pesar de la falta de cifras de mortalidad disponibles.

Según el informe, "la evaluación de la mortalidad en la Franja de Gaza se ve limitada por el colapso de los sistemas de salud y registro civil, las severas restricciones de acceso humanitario y las prolongadas condiciones de la guerra", indica. "A falta de encuestas domiciliarias cara a cara y de un sistema de registro civil operativo, el Comité de Revisión de la Hambruna ha revisado y triangulado las fuentes disponibles", añade.

Entre esas fuentes enumeradas en el informe se encuentran los datos del Ministerio de Salud de Gaza, que Hamás controla.

Cabe señalar que la palabra Hamás no aparece en ninguna parte del informe de la CIF.

La Coordinación Israelí de Actividades Gubernamentales en la Ribera Occidental y Gaza (COGAT, por sus siglas en inglés) también refutó el informe.

"En lugar de proporcionar una evaluación profesional, neutral y responsable, el informe adopta un enfoque sesgado plagado de graves defectos metodológicos, lo que socava su credibilidad y la confianza que la comunidad internacional puede depositar en él", declaró el general de división Ghassan Alian, jefe de la COGAT.

"Esperamos que la comunidad internacional actúe con responsabilidad y no se deje arrastrar por narrativas falsas y propaganda infundada, sino que examine los datos completos y los hechos sobre el terreno", aseveró Alian.

Varias mediciones independientes han mostrado que los precios de los alimentos han bajado en Gaza en las últimas semanas, a medida que ha entrado más ayuda en la Franja.

Algunas agencias de las Naciones Unidas han afirmado en el pasado que se ha producido una "hambruna" en Gaza, mientras que otras han declarado que no hay pruebas de tal fenómeno. Un portavoz del secretario general de la ONU sugirió que la discrepancia se debía a una falta de "coherencia en la comunicación".

Un asesor de la Casa Blanca afirma que EEUU debería designar a la Hermandad Musulmana como organización terrorista

Sebastian Gorka, ayudante adjunto del presidente de Estados Unidos Donald Trump y director senior de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo el martes que puede ser "ya hora" de que Washington designe a la Hermandad Musulmana como organización terrorista extranjera.



Gorka hizo el comentario durante un acto en el Instituto Hudson. Afirmó que se hacía eco de un comentario reciente de su jefe, el secretario de Estado Marco Rubio, que también es asesor de Seguridad Nacional, cuando dijo que "la Hermandad Musulmana es la progenitora" y "el abuela de todo el yihadismo global moderno".



Hay presiones en ambas cámaras del Congreso para declarar a la Hermandad Musulmana como grupo terrorista extranjero. Varios países árabes ya la han prohibido.

​"Tenemos que reconocer que si naciones árabes musulmanas como Jordania han designado a la Hermandad Musulmana como organización terrorista", sostuvo Gorka. "Puede que ya sea hora de que nosotros también lo hagamos", agregó.



