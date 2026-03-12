Las bombas de racimo de Irán suscitan preocupación por los crímenes de guerra

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de marzo, 2026

Irán ha disparado contra Israel misiles portadores de ojivas de munición de racimo, lo que ha suscitado preocupación entre los observadores por una posible violación de las leyes de la guerra.

El superintendente jefe Doron Lavi, jefe de la unidad de desactivación de bombas de la Policía de Israel, dijo que se han lanzado más de 10 misiles de este tipo desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero, informó el miércoles The New York Times.

Las municiones de racimo llevan ojivas que estallan en bombetas más pequeñas, o "submuniciones" que pueden causar daños generalizados y in discriminados cuando se utilizan contra civiles.

Por este motivo, expertos jurídicos afirmaron que el derecho internacional prohíbe a los países utilizar municiones de racimo en zonas pobladas.

Expertos legales dijeron al Times que el uso de armas de racimo cerca de civiles puede violar el derecho internacional humanitario porque las bombetas no pueden ser apuntadas y pueden dejar "municiones sin explotar", restos que siguen siendo peligrosos mucho tiempo después de que terminen los combates.

Más de 100 países prohibieron las municiones de racimo desde 2008, informó el Times. Irán e Israel no se han sumado a la prohibición. Tampoco lo han hecho grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China.

Un vídeo grabado el 4 de marzo en Or Yehuda, ciudad cercana al aeropuerto internacional Ben Gurión, parecía mostrar la explosión de una submunición en una calle. Otro clip del 5 de marzo mostraba bombetas esparciéndose por el cielo nocturno durante un ataque con misiles, dijo al Times un analista que revisó las imágenes.

Irán utilizó bombas de racimo contra Israel durante la guerra de junio de 2025, pero el portavoz internacional de las FDI, el teniente coronel Nadav Shoshani, dijo que la República Islámica ha aumentado drásticamente su uso en la guerra actual.

Después de que un ataque con misiles contra la ciudad de Beit Shemesh matara a nueve personas el 2 de marzo, condenó al régimen iraní.

"Desde el comienzo de la 'Operación León Rugiente' el régimen iraní ha estado atacando a civiles. Sabemos que esa es su estrategia", dijo Shoshani.

