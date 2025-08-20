Trump dice que él y Netanyahu son "héroes de guerra"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 20 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump calificó este martes al primer ministro israelí, Benjamín Bibi Netanyahu, de héroe de guerra durante una entrevista con el destacado comentarista político conservador estadounidense Mark Levin en su programa de radio.

"Es un héroe de guerra porque trabajamos juntos. Es un héroe de guerra. Supongo que yo también lo soy", afirmó el presidente, refiriéndose a la operación estadounidense de bombardeo contra las instalaciones nucleares iraníes, que describió como "perfecta" y una "destrucción total". Más adelante en la entrevista subrayó la urgencia de actuar.

"Por cierto, creo que habrían tenido armas nucleares en un periodo de 4 semanas si no les hubiéramos golpeado... Si no lo hubiéramos hecho probablemente a estas alturas, justo a estas alturas, ya tendrían un arma nuclear y la habrían utilizado", sostuvo Trump.

Trump también elogió a su hombre clave en Oriente Medio, Steve Witkoff, que ha liderado los esfuerzos de Washington para lograr la liberación de los rehenes retenidos por grupos terroristas palestinos en la Franja de Gaza.

"Es un trabajo muy duro. Lo utilicé porque es una persona muy maravillosa que cae bien a todo el mundo y es un buen negociador, y ha hecho un gran trabajo", dijo Trump.

El presidente también habló de la situación de los rehenes, atribuyéndose de nuevo el mérito de las liberaciones desde que asumió el cargo.

"Lo que ha pasado es que hemos trabajado duro, hemos recuperado a todos estos rehenes. He recibido tantas cartas de padres y de los propios niños y de la gente que salió. Pero yo los saqué, Mark... Ninguna de estas personas habría vuelto".

Israel iba a "tener que luchar como un demonio" contra Hamás, continuó.

"Cuando lo miras, cuando miras lo que hemos hecho y el éxito que hemos tenido, sabes que están haciendo sufrir mucho a Bibi. Pero en lo que respecta a Hamás, lo dije hace dos semanas, y lo dije hace mucho tiempo, en última instancia van a tener que luchar como demonios", dijo.

"Todo el mundo se ha olvidado del 7 de oOctubre. Ya sabes, no les gusta pensar en el 7 de Octubre", añadió, en referencia a la invasión liderada por Hamás del sur de Israel en esa fecha en el año 2023, que desencadenó la guerra.