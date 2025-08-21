Carta abierta al indeciso sobre el conflicto en Medio Oriente

21 de agosto, 2025

Estimado indeciso,

Esta carta no busca llegar a quienes ya han tomado partido, seducidos por la narrativa de Hamás y sus aliados, amplificada por medios occidentales y gobiernos que, sorprendentemente, premian el terrorismo palestino con promesas de reconocimiento de un Estado tras la masacre del 7 de octubre de 2023. Mi mensaje es para ti, que aún dudas, que buscas entender sin caer en la trampa de la propaganda.

Sabes lo que ocurrió el 7 de Octubre. No hace falta que veas las imágenes para comprender la brutalidad de Hamás: asesinatos, torturas, violencia sexual y una clara intención genocida contra los judíos, como lo establece su carta fundacional de 1988, que promueve la eliminación de los judíos como un fin religioso. Sin embargo, las imágenes de devastación en Gaza, acompañadas de acusaciones de “genocidio” o “limpieza étnica” contra Israel, dominan el discurso. Estas acusaciones, falsas y manipuladoras, invierten la realidad: Hamás, que proclama abiertamente su deseo de erradicar a los judíos, se presenta como víctima para deslegitimar a Israel.

Si los palestinos buscaran la paz en lugar de la yihad, podrían construir una sociedad próspera junto a Israel. Pero su liderazgo, respaldado por Qatar y la Hermandad Musulmana, promueve una guerra religiosa e ideológica que trasciende la tierra. Leandro Fleischer

Pregúntate: ¿cuántos judíos viven en los países vecinos de Israel? Extremadamente pocos, sobre todo en contraste con el pasado ¿Y bajo un Gobierno palestino? Ninguno. En cambio, en Israel, dos millones de árabes, musulmanes y cristianos, gozan de libertades que no existen en los países árabes circundantes. ¿Quién practica realmente la limpieza étnica? La respuesta es clara cuando se examinan los hechos.

‘No jews, no news’



¿Nunca te preguntaste por qué toda la furia, las manifestaciones, los comentarios de los famosos y las coberturas mediáticas con imágenes de gente sufriendo siempre están relacionadas con los palestinos, pero casi nunca con verdaderos genocidios, masacres y hambrunas que suceden en otras partes del mundo, como en Congo, Sudán, Yemen o Siria? ¿Nunca te preguntaste por qué los errores de los medios, como las fotos de niños hambrientos en Gaza que en realidad sufren de enfermedades congénitas, siempre están relacionados con imágenes que sirven para demonizar a Israel y no a alguno de los regímenes opresores que hay en el mundo? Esta selectividad no es casualidad; es parte de una narrativa orquestada que amplifica el sufrimiento palestino mientras ignora crisis humanitarias mucho más graves en otros lugares. Todo parece indicar que responde al no jews, no news, ¿cierto?

Es fácil caer en la trampa de considerar la respuesta de Israel desproporcionada. Pero las encuestas en Gaza y la Ribera Occidental muestran un apoyo abrumador a Hamás y al 7 de Octubre, alimentado por décadas de adoctrinamiento antisemita por parte de Hamás, la Autoridad Palestina y las escuelas de la ONU (UNRWA). Los terroristas usan a los civiles como escudos humanos, complicando cualquier operación militar. Aun así, Israel toma medidas extraordinarias para minimizar el daño a civiles, ofrece ayuda humanitaria —a menudo robada por Hamás— y enfrenta un enemigo que valora la muerte por encima de la vida.

La narrativa del fuerte contra el débil es una manipulación. Si los palestinos buscaran la paz en lugar de la yihad, podrían construir una sociedad próspera junto a Israel. Pero su liderazgo, respaldado por Qatar y la Hermandad Musulmana, promueve una guerra religiosa e ideológica que trasciende la tierra. Israel es solo el primer obstáculo en su agenda intolerante.

No te dejes engañar



No caigas en el mito de que los judíos dominan los medios. Si fuera así, la prensa no repetiría acríticamente la propaganda de Hamás, amplificada por Al Jazeera y replicada por cadenas occidentales. Este antisemitismo disfrazado sólo cesará cuando el extremismo islamista termine de revelar su verdadera cara en Occidente, cuando sus aliados temporales —la izquierda y derecha woke— descubran que son meros peones. Para entonces, el costo puede ser demasiado alto.

Te invito a investigar por ti mismo. Visita la región, habla con israelíes y palestinos. Descubrirás que los israelíes buscan vivir en paz, innovar y prosperar, mientras que el liderazgo palestino fomenta el odio y la destrucción. Las medidas de seguridad de Israel, como checkpoints y vallas, no son un capricho, sino una necesidad para evitar un genocidio. Cada vez que le fue ofrecida una mano para la paz, Israel la estrechó con todas sus fuerzas, e incluso se retiró unilateralmente de Gaza, lo que derivó en más violencia en su contra y seguramente en la masacre del 7 de Octubre. Se trató de un error histórico.

No te dejes engañar por la falsa distinción entre judíos y sionistas. La mayoría de los judíos apoyan el sionismo, el derecho a la autodeterminación en Israel, solo eso. Las críticas de una minoría, como las de Haaretz o políticos oportunistas, reflejan la libertad de expresión en Israel, un contraste con la represión en los países de la zona. También hay voces árabes y musulmanas en Israel y en el exterior, como Yoseph Haddad o Mohammed Tawhidi, Nuseir Yassin, Loay Alshareef, Dalia Ziada, entre otros, sin contar aquellos que temen abrir la boca, claro, que defienden la paz y rechazan el extremismo, pero son ignoradas por la prensa internacional, que prefiere amplificar a los radicales.

No te dejes manipular por las mentiras de los verdaderos genocidas. La verdad está al alcance de tu curiosidad. Investiga, cuestiona y decide con claridad. El futuro de un mundo libre depende de que personas como tú no caigan en la trampa de la propaganda.