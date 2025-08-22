Netanyahu aprueba la ofensiva contra la ciudad de Gaza y subraya que las conversaciones sobre los rehenes continúan

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 22 de agosto, 2025

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves por la noche que había aprobado los planes para tomar la ciudad de Gaza, al tiempo que subrayó que las negociaciones sobre la liberación de los rehenes avanzarían en paralelo.

"Estamos en la fase de decisión", dijo Netanyahu. "Hoy he venido a la División de Gaza [de las FDI] para aprobar los planes que nos han presentado a mí y al ministro de Defensa para tomar el control de la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás".

Añadió que había dado instrucciones a los oficiales para que prosiguieran las conversaciones para asegurar la liberación de los 50 rehenes que aún mantienen los terroristas palestinos en el enclave.

"Al mismo tiempo, ordené que se iniciaran negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y para poner fin a la guerra en condiciones aceptables para Israel. Estas dos cosas -derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes- van de la mano", dijo Netanyahu.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el martes que la Administración Trump seguía discutiendo una propuesta de alto el fuego y confirmó que Hamás la había aceptado.

Un día antes, el presidente Donald Trump dijo que los cautivos restantes regresarían sólo cuando Hamás sea "confrontado y destruido".

"Cuanto antes tenga lugar, mejores serán las posibilidades de éxito", escribió en Truth Social.

El enviado de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff, dijo el martes que el encargo de Trump cambió los cálculos del grupo terrorista palestino.

"Hace tres semanas, esa propuesta estaba sobre la mesa, y ellos [Hamás] jugaron lento con nosotros. Y el presidente declaró que no lo iba a tolerar más. Y, ¿adivina qué ha pasado? Ha habido una ruptura importante", dijo Witkoff.

Según los medios árabes, la propuesta incluye una retirada de las fuerzas israelíes de algunas zonas de la Franja de Gaza, la liberación de diez de los 20 rehenes vivos en poder de Hamás y la liberación de más de 200 terroristas palestinos detenidos en Israel durante un alto el fuego de 60 días.

El viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió de que "pronto se abrirán las puertas del infierno sobre las cabezas de los asesinos y violadores de Hamás en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra: la principal de ellas es la liberación de todos los rehenes y su desarme."

"Si no acceden", continuó, "Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanún. Tal como prometí, así será".

El jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, recorrió el jueves la Franja de Gaza antes de la ofensiva prevista, acompañado por el jefe del Mando Sur, el general en jefe Yaniv Asor, y otros altos mandos.

"Estamos avanzando con los esfuerzos hacia las operaciones en la ciudad de Gaza. Ya tenemos tropas operando en las afueras de la ciudad, y más fuerzas se les unirán más adelante", dijo Zamir.

"Nuestras misiones siguen siendo la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás; no descansaremos ni nos detendremos hasta completarlas. Cumplir estas misiones es vital para nuestro futuro y para nuestros valores como sociedad", añadió.

Zamir dijo que Hamás había quedado muy debilitada desde la masacre del 7 de Octubre, reducida de una poderosa organización terrorista a una fuerza guerrillera. Añadió que Israel seguiría atacando implacablemente al grupo, durante todo el tiempo que fuera necesario y donde fuera necesario.

Durante la gira, el jefe del Estado Mayor se reunió con comandantes y soldados de la Brigada de Infantería Kfir y otras unidades que operan en la zona.

"Estamos en conversaciones con el escalón político en relación con los planes para el futuro, mientras logramos los mejores resultados operativos en el campo de batalla para presentarles la más amplia gama de opciones", dijo Zamir a las tropas.

Y añadió: "Nuestra lucha aún es larga, y nos esperan muchos desafíos. Todo Israel os mira y confía en vosotros. No tenemos otra alternativa que la victoria".

Como parte de los preparativos para una operación en la ciudad de Gaza, los oficiales de las FDI de la Unidad de Coordinación y Enlace del Distrito de Gaza del COGAT realizaron esta semana las primeras llamadas de advertencia a funcionarios médicos y organizaciones internacionales en el norte de la Franja.

Los oficiales israelíes subrayaron que se están realizando ajustes en la infraestructura hospitalaria del sur del enclave para recibir a los enfermos y heridos, junto con un mayor suministro de equipos médicos en consonancia con las peticiones de las organizaciones de ayuda.

Antes de que las tropas entren en la ciudad de Gaza, entre 800.000 y 1.000.000 de residentes serán evacuados hacia el sur por una ruta humanitaria hasta la zona de Al-Mawasi, cerca de la ciudad de Rafah. Se establecerán dos hospitales de campaña adicionales y otros cuatro centros de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza, según el Canal 12 de noticias de Israel. Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, dijo recientemente que el plan es ampliar a 16 los centros de la GHF.

Las fuerzas israelíes han obtenido el control de más del 75% de la Franja de Gaza y han matado a 2.000 terroristas desde que reanudaron las operaciones terrestres tras un alto el fuego hace unos cinco meses.

Otros logros desde el 18 de marzo incluyen ataques contra 10.000 objetivos terroristas y el establecimiento de los corredores Morag y Magen Oz -el primero divide las brigadas de Rafah y Jan Yunis de Hamás y el segundo divide la brigada de Jan Yunis de este a oeste-.

Cientos de aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí, así como fuerzas navales israelíes, han participado en ataques contra objetivos de Hamás, incluidos altos mandos que participaron en la invasión del sur de Israel el 7 de Octubre, hechos que iniciaron la guerra.

Cinco divisiones de las FDI que operan simultáneamente en toda Gaza han desmantelado túneles terroristas, eliminado células terroristas y neutralizado bastiones de Hamás sobre y bajo tierra.

Katz autorizó el miércoles la llamada a filas de 60.000 reservistas y amplió las órdenes de servicio para otros 20.000 tras aprobar el plan para tomar la ciudad de Gaza. Los reservistas están siendo movilizados para reemplazar a soldados en servicio activo en otros sectores del país, a fin de liberarlos para la ofensiva contra uno de los últimos bastiones de Hamás en la Franja, que podría comenzar a principios de septiembre.

