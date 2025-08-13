La inutilidad de la compasión por quienes quieren matarte

13 de agosto, 2025

En lo que respecta a la mayoría de los judíos estadounidenses, es probablemente lo más judío que podría hacer cualquiera de las numerosas organizaciones que los representan. La UJA-Federación de Nueva York ha anunciado la intención de donar un millón de dólares para ayudar a los árabes palestinos en la Franja de Gaza. Este gesto humanitario fue muy aplaudido por muchos de sus donantes y miembros de la comunidad.

Eric Goldstein, director general del grupo, se cuidó de señalar que la culpa del sufrimiento de los árabes palestinos de Gaza es de los terroristas de Hamás que dirigieron los ataques contra las comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023, a los que se sumaron muchos civiles palestinos. Y se hizo eco de la frustración que sienten los amigos de Israel por la forma en que la cobertura mediática dominante del conflicto suele omitir ese hecho mientras que, en su lugar, intenta cargar sobre el Estado judío el sufrimiento causado por la guerra subsiguiente. También refutó la falsa afirmación de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.

Una brújula moral



Sin embargo, Goldstein reconoció que aunque gran parte del mundo ha "perdido su brújula moral" en lo que respecta a la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, los judíos no deberían perder también la suya.

Por eso, la organización que agrupa a las organizaciones filantrópicas judías del área metropolitana de Nueva York -donde reside la mayor comunidad judía del mundo fuera de Israel- se sintió obligada a acudir en ayuda de los habitantes de Gaza que se han visto atrapados en el fuego cruzado. El dinero se destinará a IsraAID -la mayor organización no gubernamental de ayuda humanitaria de Israel- para proporcionar alimentos, medicinas y la instalación de sistemas de filtración que permitan suministrar agua potable a las familias desplazadas de Gaza.

Ayudar a los necesitados está en consonancia con las tradiciones judías que consideran la tzedaká -actos de justicia y caridad- como una de las obligaciones y virtudes más importantes a las que deben aspirar los judíos. Según Goldstein, el imperativo es: "Debemos aferrarnos a lo que siempre ha anclado al pueblo judío: la creencia de que toda vida humana es sagrada".

En eso tiene razón.

Sin embargo, la decisión de destinar fondos filantrópicos judíos a ayudar a los árabes vecinos hostiles es una mala decisión. Puede ser loable, pero está mal.

¿Por qué?

Parte del problema es el aspecto de señal de virtud de esta asignación. La UJA quiere hacer esto para que se vea que se preocupa tanto de los palestinos como de los israelíes. Sin embargo, se trata más de hacer que sus donantes y activistas se sientan bien consigo mismos que de mejorar realmente el sufrimiento en la Franja.

Miles de millones para Gaza



Una donación de un millón de dólares es una minucia, una gota en un cubo comparada con los 186 millones de dólares que ha donado desde el 7 de Octubre como parte del fondo de emergencia para Israel de la Federación Judía. También es insignificante en comparación con los miles y miles de millones que se han vertido en Gaza, tanto antes como después del 7 de Octubre.

No faltan apoyos a la ayuda allí. Estados Unidos, que, junto con Israel, copatrocinó la creación de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) para hacer llegar alimentos y productos básicos a los palestinos sin que fueran robados por Hamás o retenidos por Naciones Unidas, ha gastado más de 30.000 millones de dólares en ayuda a Gaza en los últimos 30 años. La Unión Europea y sus Estados miembros han entregado casi 1.500 millones de euros a Gaza solo en los dos últimos años, desde que los ataques del 7 de Octubre iniciaron la guerra actual. Naciones Unidas ha gastado 2.800 millones de dólares en el enclave costero a través de su Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés), una agencia dedicada a perpetuar el conflicto con Israel, además de estar comprometida por su estrecha asociación con Hamás e infiltrada por el grupo terrorista.

Donar ahora a Gaza no es un indicio de una brújula moral sana. Es un indicio especialmente disfuncional de haberla perdido. Jonathan S. Tobin

Si hay un problema de escasez de alimentos en Gaza, no es por falta de dinero donado para ese fin, que requiera que los judíos estadounidenses aporten un millón más. Tampoco mejoraría con otros 100 millones de dólares.

El problema en Gaza es Hamás y sus aliados en la comunidad internacional, no porque los donantes extranjeros no sean generosos.

Como está bien documentado (aunque rara vez se informa de ello en los principales medios de comunicación), Hamás roba gran parte, si no la mayoría, de la ayuda que ha llegado a la Franja a través de la UNRWA y otras agencias internacionales. Acapara la mayor parte y vende una parte a la población a precios exorbitantes. Es el elevado precio de los alimentos -nada inusual en una zona devastada por la guerra- lo que está provocando la escasez. Hamás también ha convertido en una prioridad la interrupción de los esfuerzos de la GHF por distribuir alimentos, atacando a los soldados israelíes que vigilan los lugares donde se reparten los suministros, y atacando y matando a los palestinos que se sirven de una fuente de alimentos ajena a Hamás.

Además, las afirmaciones de hambruna generalizada carecen de la misma credibilidad que las exageradas estadísticas de víctimas civiles publicadas por Hamás y que los medios de comunicación dan por ciertas. No hay signos de malnutrición generalizada en Gaza. Teniendo en cuenta las ingentes cantidades de alimentos que se han vertido en la Franja desde que comenzó la guerra, no es de extrañar, aunque Naciones Unidas haya obstaculizado la distribución de gran parte de ellos.

La donación de la UJA, así como otros gestos, como la donación del Comité Judío Estadounidense para la reconstrucción de una iglesia de Gaza destruida en los combates, representan la creencia de que los judíos deben demostrar compasión, en este caso, hacia los árabes y cristianos palestinos.

Con ello, estos grupos judíos progresistas parecen querer demostrar que no son estrechos en sus preocupaciones y que pueden superar la lealtad a su propio pueblo para mostrar esa empatía.

Un conflicto entre personas



El verdadero problema aquí es doble. Uno es que parece basarse en la noción errónea de que el conflicto es solo entre Israel y Hamás, y no el pueblo palestino. Esto es claramente erróneo.

Hay que recordar que muchos de los que cruzaron la frontera entre Gaza e Israel el 7 de Octubre y participaron en la orgía de asesinatos, violaciones, torturas, secuestros y destrucción gratuita eran civiles árabes normales. Los miembros armados de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina resultaron ser una minoría de los que cometieron las atrocidades incalificables que tuvieron lugar en el sur de Israel aquel día.

Los civiles palestinos no sólo apoyaron a Hamás sino que se alegraron de los terribles actos cometidos en su nombre. Incluso desde entonces, no sólo han sido escudos humanos de Hamás, aunque han sido utilizados de esa manera. Casi todos los rehenes israelíes que han sido rescatados o liberados como parte de acuerdos de alto el fuego que implicaban la liberación de terroristas palestinos encarcelados afirman que sus captores, que abusaron sexualmente de ellos, los mataron de hambre y los torturaron, eran personas corrientes y no simples militantes armados. También hay que señalar que ni un solo civil palestino ayudó a escapar a un israelí, ni siquiera para cobrar la recompensa de 5 millones de dólares -cinco veces la cantidad de dinero que ahora se destina a obras benéficas- que Israel ha ofrecido por información sobre su paradero.

Como hace tiempo que es evidente para quienes están dispuestos a ver más allá de su proyección idealista de buenos sentimientos sobre quienes odian a Israel, el conflicto no lo llevan a cabo solo unos pocos terroristas, sino el pueblo palestino en su conjunto. Que esto sea así es una tragedia para ellos y para los israelíes. Tristemente, su identidad nacional está inextricablemente ligada a la guerra centenaria contra la presencia judía en este pequeño país, en medio actores con motivos malignos. Por eso sus dirigentes han rechazado las ofertas de paz que implicaban un Estado palestino independiente, remontándose al plan de partición de la ONU de 1947. El difunto ministro de Relaciones Exteriores israelí Abba Eban se equivocó cuando dijo célebremente que "los palestinos nunca pierden una oportunidad de perder una oportunidad". Eso es porque los palestinos nunca consideraron las muchas oportunidades de paz que rechazaron como una oportunidad de hacer algo positivo.

En este contexto, una demostración más de generosidad judía es vista por los enemigos como debilidad y una razón para seguir luchando. También se interpreta como un indicio de que los judíos de todo el mundo, incluidos los israelíes, se volverán laxos en su resolución de resistir la guerra palestina contra ellos.

Las donaciones judías para Gaza también deben considerarse parte de la misma mentalidad delirante que llevó a Hamás a lograr una sorpresa total el 7 de Octubre. Había un consenso que se extendía de izquierda a derecha en Israel -respaldado por los establecimientos de defensa e inteligencia- que pensaba que si llegaba suficiente dinero y ayuda a Gaza, se podría mantener la paz o al menos un alto el fuego. El mundo sabe ahora que Hamás y los palestinos no pueden ser comprados con dinero o alimentos. Su causa no es la lucha por una vida mejor, sino destruir Israel. Y, como han demostrado en los últimos 22 meses, están dispuestos a sacrificar a tantos de los suyos en el altar de esa causa como sea necesario.

Validación de libelos de sangre



Peor aún, proporciona validación judía a la mendaz campaña de propaganda de Hamás que alega que Israel está cometiendo genocidio y matando deliberadamente de hambre a los palestinos.

Demasiados grupos judíos, incluidas confesiones religiosas progresistas, se han sumado para apoyar la falsa narrativa de que la resolución del Gobierno israelí de seguir luchando hasta erradicar a Hamás es injusta o un acto de agresión, en contraposición a una guerra defensiva que hay que ganar. Influenciados por la cobertura sesgada de los medios de comunicación progresistas, dan por sentado que los libelos de sangre sobre la hambruna y el genocidio son al menos parcialmente ciertos, y no solo patrañas arraigadas en el antisemitismo.

Los numerosos esfuerzos de Israel por canjear tierra por paz en el pasado no resolvieron el conflicto. De hecho, sólo convencieron a sus enemigos de la validez de su falsa afirmación de que la presencia del Estado judío en Judea y Samaria (Ribera Occidental), así como en Jerusalén, era ilegal y que los israelíes se comportaban como si fueran delincuentes que se aferraban a una propiedad robada.

Más que una demostración de moralidad judía, es más probable que las donaciones destinadas a aliviar el sufrimiento palestino convenzan a los receptores y a sus animadores extranjeros de que son una manifestación de la culpa judía y una indicación de que estos estadounidenses se sienten cómplices de los crímenes israelíes contra la humanidad. De este modo, reforzará el mismo libelo de sangre sobre el genocidio al que la UJA dice oponerse y ayudará a fomentar el aumento del antisemitismo que siguió a los ataques contra Israel.

Aunque ser caritativo parece lo correcto, no ayudará mucho a las personas atrapadas en la guerra. Pero se considerará una prueba de que incluso los partidarios judíos estadounidenses de Israel comprenden que forman parte de un conflicto perverso.

Una vez que la guerra haya terminado y Hamás haya sido erradicado, llegará un momento en que la ayuda a Gaza pueda hacer algún bien, siempre que los palestinos estén dispuestos a dejar atrás su obsesión con una guerra interminable e inútil para destruir el Estado judío. Hasta entonces, los fondos judíos deberían destinarse exclusivamente a aliviar el sufrimiento muy real de las víctimas israelíes de la guerra, los heridos y las familias de los asesinados por Hamás, así como la salud de los rehenes, y a reconstruir las comunidades saqueadas por los palestinos que participaron en la invasión y el asalto del 7 de Octubre.

Hacerlo no es egoísta, sobre todo si se tiene en cuenta que las organizaciones benéficas extranjeras, los países y las Naciones Unidas que tanto gastan en Gaza son indiferentes al impacto de la guerra en los israelíes.

La compasión, incluso por los enemigos de uno, puede parecer noble. Y, por supuesto, deploramos todas las muertes y el sufrimiento que esta guerra ha traído a ambos bandos. Sin embargo, cuando se aplica a quienes desean tu muerte, se convierte en un incentivo para el odio, no en un acto de bondad. Donar ahora a Gaza no es un indicio de una brújula moral sana. Es un indicio especialmente disfuncional de haberla perdido.

© JNS