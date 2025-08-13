El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel aprueba los planes para la operación en la Ciudad de Gaza

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir. AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 13 de agosto, 2025

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmó que el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, aprobó este miércoles el "marco principal" del Ejército para hacerse con el control de la Ciudad de Gaza, "de acuerdo con la directiva del escalón político".

Durante una reunión con el Foro del Estado Mayor de las FDI, representantes de la Agencia de Seguridad Interior de Israel (Shin Bet) y otros miembros del establishment de seguridad del Estado judío, Zamir dio su bendición al "concepto central del plan para las próximas etapas" en la guerra, declaró el Ejército.

El plan para recuperar el control de la Ciudad de Gaza de manos de Hamás, que el Gabinete de Seguridad aprobó a primera hora del viernes con una "mayoría decisiva", pone de relieve la necesidad de aumentar "la preparación de las tropas y la preparación para el reclutamiento de reserva", dijo Zamir en la reunión, "al tiempo que se lleva a cabo un entrenamiento de aptitud y se proporciona un respiro antes de las próximas misiones".

Durante la discusión, Zamir y otros altos mandos presentaron las acciones militares en curso contra los bastiones restantes de Hamás, "incluyendo el ataque en la zona de Zeitoun que comenzó ayer".

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu manifestó el martes que Jerusalén sólo aceptaría poner fin a la guerra contra los terroristas de Hamás en la Franja de Gaza a cambio de un acuerdo que libere a todos los rehenes restantes.

"Los queremos a todos, los quiero a todos, tanto a los vivos como a los muertos", declaró a i24News. "Quiero traerlos a todos de vuelta como parte del fin de la guerra, pero bajo las condiciones de terminar la guerra en nuestros términos", añadió.

"Como parte de la discusión sobre nuestros términos -la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los muertos- estamos en la fase de un acuerdo único", dijo el primer ministro. "No hay vuelta atrás", subrayó.

Durante la votación del Consejo de Ministros del viernes, el Gobierno de Israel acordó cinco principios que guían la continuación del esfuerzo bélico: el desarme total de Hamás, la devolución de los 50 rehenes, la desmilitarización de Gaza, la consecución del control de seguridad israelí de la Franja y la creación de una administración civil alternativa en Gaza.

Los negociadores israelíes siguen intentando llegar a un acuerdo que incluya la liberación de todos los rehenes, el fin de la guerra, la retirada total de las FDI de la Franja y acuerdos para la gestión de la posguerra, según informó el martes el Canal 12 de noticias de Israel, citando fuentes conocedoras del asunto.

En un comunicado emitido el martes, Hamás confirmó que una delegación oficial encabezada por Khalil al-Hayya había viajado a El Cairo por invitación del Gobierno egipcio para mantener conversaciones con altos cargos sobre los "últimos acontecimientos relacionados con la guerra en Gaza".

Taher al-Nunu, un funcionario de Hamás, sostuvo que las reuniones se centrarían en "las formas de detener la guerra en la Franja, traer ayuda, poner fin al sufrimiento de la población de Gaza, abordar las relaciones intrapalestinas para alcanzar acuerdos nacionales sobre todas las cuestiones políticas y discutir las relaciones bilaterales con Egipto".

Zamir dijo el lunes que la guerra contra Hamás había entrado en una nueva fase, centrada en asegurar el control operativo de la zona de la Ciudad de Gaza.

"Desarrollaremos el mejor método, en línea con los objetivos definidos, manteniendo la profesionalidad y los principios que guían nuestras operaciones", declaró el jefe de las FDI durante una evaluación de la situación.

"Lo haremos con la preparación de las tropas y el armamento, con los rehenes en primer plano: haremos todo lo posible para proteger sus vidas y traerlos de vuelta a casa", añadió Zamir.

De los cincuenta rehenes que permanecen en cautiverio en la Franja, se cree que entre 20 y 22 están vivos tras ser secuestrados durante la masacre del 7 de octubre de 2023 liderada por Hamás en el sur de Israel.

Trump: Hamás "no puede quedarse" en Gaza

El presidente Donald Trump, durante una conversación telefónica con Axios el lunes, no llegó a respaldar el plan de Israel de intensificar la actividad militar en Gaza, pero "pareció estar de acuerdo" en que aumentar la presión sobre Hamás era necesario.



La organización terrorista "no puede quedarse" en Gaza, dijo el mandatario, y añadió: "Tengo una cosa que decir: recuerden el 7 de Octubre, recuerden el 7 de Octubre", en referencia a la invasión del sur de Israel por parte de Hamás en esa fecha en el año 2023.



Trump había tenido una "buena llamada" con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el domingo, declaró a Axios. "Los dos discutieron los planes de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamás en Gaza con el fin de terminar la guerra con la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", según un comunicado sobre la llamada publicado por la Oficina de Netanyahu.

