Marco Rubio afirma que la designación de la Hermandad Musulmana como organización terrorista "está en marcha"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 13 de agosto, 2025

El secretario de Estado Marco Rubio dijo este martes que su departamento está en proceso de designar a la Hermandad Musulmana como organización terrorista.

"Tengo que preguntárselo: ¿por qué no designarían ustedes a la Hermandad Musulmana y a CAIR (Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas)?", preguntó a Rubio Sid Rosenberg, presentador de un programa de radio homónimo. "Miro a estas organizaciones. Hay una carrera por la alcaldía aquí en la ciudad de Nueva York con este psicópata, este lunático Mamdani", agregó.

"Ambos grupos, ya sabes, están detrás de él, especialmente la Hermandad Musulmana". ¿Cree que podemos contar con eso en un futuro próximo?". preguntó Rosenberg. "¿Quizás no CAIR todavía, pero ciertamente la Hermandad Musulmana?", añadió.

"Todo eso está en proceso", respondió Rubio. "Obviamente, hay diferentes ramas de la Hermandad Musulmana, así que habría que designar a cada una de ellas", continuó.

El secretario describió los desafíos legales que han impedido imponer sanciones terroristas al grupo islamista.

"Estas cosas van a ser desafiadas en los tribunales", sostuvo Rubio. "Cualquier grupo puede decir: 'Bueno, en realidad no soy terrorista. Esa organización no es una organización terrorista'", prosiguió.

"Tienes que mostrar tu trabajo como si fuera un problema de matemáticas cuando te presentas ante un tribunal", explicó. "Todo lo que necesitas es un juez federal -y hay muchos- que estén dispuestos a dictar estas medidas cautelares a nivel nacional y, básicamente, tratar de dirigir el país desde el banquillo. Así que tenemos que tener mucho cuidado", subrayó.

Rubio declinó abordar directamente si apoyaba la decisión del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de tomar el control militar de la Ciudad de Gaza, pero dijo que Hamás debe ser "eliminado".

La Liga Árabe declaró que está de acuerdo en que Hamás debe ser desarmado, que debe disolverse, que ya no puede existir", dijo Rubio. "Mientras Hamás exista, no habrá paz en Gaza. Eso es un hecho", añadió.

"Puedes tener un alto el fuego de 30, 60, 90 días. Puedes hacer lo que quieras. No habrá paz en Gaza mientras exista Hamás", afirmó Rubio.

Varios países, entre ellos Australia, Canadá, Reino Unido y Francia, han manifestado su intención de reconocer un Estado palestino, ya sea en respuesta a la operación militar en la Ciudad de Gaza o a las condiciones humanitarias en todo el enclave costero. Londres anunció que lo haría en ausencia de pasos "sustantivos" por parte de Israel.

Rubio calificó esas declaraciones de "sin sentido".

"Es simbólico, y lo hacen principalmente por una razón, y es su política interna, su política doméstica", dijo Rubio. "La verdad es que el futuro de esa región no se decidirá por una resolución de la ONU. No lo va a decidir un comunicado de prensa de un primer ministro o un presidente de algún país", concluyó.

El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel aprueba los planes para la operación en la Ciudad de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmó que el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, aprobó este miércoles el "marco principal" del Ejército para hacerse con el control de la Ciudad de Gaza, "de acuerdo con la directiva del escalón político".



Durante una reunión con el Foro del Estado Mayor de las FDI, representantes de la Agencia de Seguridad Interior de Israel (Shin Bet) y otros miembros del establishment de seguridad del Estado judío, Zamir dio su bendición al "concepto central del plan para las próximas etapas" en la guerra, declaró el Ejército.



El plan para recuperar el control de la Ciudad de Gaza de manos de Hamás, que el Gabinete de Seguridad aprobó a primera hora del viernes con una "mayoría decisiva", pone de relieve la necesidad de aumentar "la preparación de las tropas y la preparación para el reclutamiento de reserva", dijo Zamir en la reunión, "al tiempo que se lleva a cabo un entrenamiento de aptitud y se proporciona un respiro antes de las próximas misiones".



Durante la discusión, Zamir y otros altos mandos presentaron las acciones militares en curso contra los bastiones restantes de Hamás, "incluyendo el ataque en la zona de Zeitoun que comenzó ayer".

