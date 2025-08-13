Hamás elogia al primer ministro australiano por la decisión de reconocer un Estado palestino

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 13 de agosto, 2025

El grupo terrorista Hamás ha acogido con satisfacción la decisión de Australia de reconocer un Estado palestino en el debate general anual de la Asamblea General de la ONU en septiembre.

"Acogemos con satisfacción la decisión de Australia de reconocer el Estado de Palestina, y lo consideramos un paso importante hacia la consecución de la justicia para nuestro pueblo y la garantía de sus derechos legítimos", declaró este miércoles el cofundador de Hamás, el jeque Hassan Yousef, en declaraciones a The Sydney Morning Herald y The Age.

"Esta postura refleja valentía política y un compromiso con los valores de la justicia y el derecho de los pueblos a la autodeterminación", continúa el comunicado.

"Pedimos a todos los países, especialmente a los que creen en la libertad y la dignidad humana, que sigan el ejemplo de Australia y traduzcan sus posiciones en medidas prácticas para apoyar al pueblo palestino y poner fin a su sufrimiento bajo la ocupación", agrega.

El primer ministro australiano Anthony Albanese anunció la medida el lunes, tras las declaraciones de Francia, el Reino Unido, Canadá y otros países de que reconocerán un Estado palestino, aunque las condiciones para el reconocimiento difieren según el país.

El primer ministro dijo que Australia había recibido garantías de la Autoridad Palestina, que gobierna partes de Judea y Samaria (Ribera Occidental), de que no habría "ningún rol para los terroristas de Hamás en ningún futuro Estado palestino".

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, se burló de Albanese tras la declaración de Hamás, escribiendo en X el miércoles que el grupo terrorista ama al primer ministro, junto con una captura de pantalla de un artículo sobre los elogios de Hamás.

La viceministra de Relaciones Exteriores de Israel, Sharren Haskel, acusó a Albanese de estar "desconectado de la realidad", según informó el miércoles el Australian Financial Review.

Trump: Hamás "no puede quedarse" en Gaza

El presidente Donald Trump, durante una conversación telefónica con Axios el lunes, no llegó a respaldar el plan de Israel de intensificar la actividad militar en Gaza, pero "pareció estar de acuerdo" en que aumentar la presión sobre Hamás era necesario.



La organización terrorista "no puede quedarse" en Gaza, dijo el mandatario, y añadió: "Tengo una cosa que decir: recuerden el 7 de Octubre, recuerden el 7 de Octubre", en referencia a la invasión del sur de Israel por parte de Hamás en esa fecha en el año 2023.



Trump había tenido una "buena llamada" con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el domingo, declaró a Axios. "Los dos discutieron los planes de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamás en Gaza con el fin de terminar la guerra con la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", según un comunicado sobre la llamada publicado por la Oficina de Netanyahu.

© JNS