El nuevo primer ministro de Hungría advierte a Netanyahu: si visita el país será arrestado en cumplimiento con la orden de la CPI

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 20 de abril, 2026

El sucesor de Viktor Orbán en Hungría no tardó en marcar distancias con su antecesor. Péter Magyar, flamante primer ministro electo húngaro, advirtió este lunes que Benjamin Netanyahu será puesto bajo custodia si visita el país, dado que el primer ministro israelí es objeto de una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre de 2024 por, según el organismo, presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Israel ha rechazado las acusaciones.

Magyar dijo a la prensa que revertirá la decisión de Orbán de retirarse de la CPI y afirmó que ya advirtió a Netanyahu sobre lo que hará su país en caso de una visita.

"También le dejé esto claro al primer ministro israelí... es la firme intención del gobierno Tisza detener esto y garantizar que Hungría siga siendo miembro de la CPI”, dijo Magyar. "Si un país es miembro de la CPI y una persona buscada por la CPI entra en nuestro territorio, entonces esa persona debe ser puesta bajo custodia".

La advertencia es especialmente significativa porque Netanyahu ya aceptó una invitación para visitar Hungría este otoño. La pregunta ahora es si esa visita se producirá bajo las nuevas condiciones, con Magyar prometiendo un arresto.

La decisión de Magyar representa un giro radical con respecto a Orbán. En abril de 2025 Netanyahu visitó Budapest y el ex primer ministro no solo se negó a arrestarlo, sino que anunció la retirada de Hungría de la CPI y le garantizó inmunidad al líder israelí. Fue un gesto desafiante hacia el tribunal internacional y hacia los aliados europeos que habían presionado a Hungría para que cumpliera con sus obligaciones como estado miembro.

Magyar, sin embargo, prometió que cancelará el proceso de salida de la CPI antes del 2 de junio, fecha en que se cumpliría un año desde que Hungría presentó formalmente su notificación de retirada ante el secretario general de la ONU, lo que según el estatuto del tribunal es el plazo mínimo para que la retirada entre en vigor.

La postura de Magyar, no obstante, es compleja. Varios países europeos han argumentado que es posible seguir siendo miembros de la CPI sin estar obligados a ejecutar la orden de arresto contra Netanyahu. Francia, por ejemplo, señaló que hacerlo contravendría otros acuerdos bilaterales con Israel, apoyándose en el artículo 98 del estatuto de la CPI, que establece que un estado no puede actuar de forma incompatible con sus obligaciones de derecho internacional respecto a la inmunidad diplomática.

Alemania e Italia siguieron una línea similar. El entonces canciller Olaf Scholz dijo en 2025 que no podía imaginarse a su país arrestando a Netanyahu, e Italia también le concedió inmunidad durante su paso por el país.

Magyar, no obstante, parece dispuesto a ir más lejos que sus pares europeos. Al menos ante la prensa.