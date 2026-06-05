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El estanque del Lincoln Memorial vuelve a estar relleno de agua tras su renovación

El emblemático estanque fue vaciado para pintar su fondo y sus paredes laterales con el azul de la bandera.

Obras en el estanque reflectante del Lincoln Memorial. Junio de 2026

Obras en el estanque reflectante del Lincoln Memorial. Junio de 2026AFP.

Alejandro Baños
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Alejandro Baños

Tras un renovación en la que se pintó su base con el azul de la bandera nacional, el estanque reflectante del Lincoln Memorial fue rellenado de agua de nuevo.

El presidente Donald Trump publicó un video en el que se ve cómo comenzaba a rellenarse el estanque del monumento.

"Es agua limpia y hermosa", dijo Trump.

La renovación costó entre 1,5 y 2 millones de dólares, según las estimaciones de la Administración Trump.

Esta obra forma parte del grupo de renovaciones que quiere llevar a cabo el presidente en varios de los monumentos más importantes del país y en edificios emblemáticos. También nuevas construcciones.

Ejemplos son el salón de baile que está construyendo en la Casa Blancael Arco del Triunfo que edificará en Washington DC.

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