Un dron marítimo explota en el puerto rumano de Constanza

Publicado por AFP 5 de junio, 2026

Un dron marítimo explotó la madrugada de este viernes en el puerto rumano de Constanza, en el Mar Negro, sin causar víctimas.

El hecho ocurrió una semana después de que un dron aéreo se estrellara contra un edificio de apartamentos en el país, hiriendo a dos personas.

"El dron marítimo descubierto esta mañana, 5 de junio, en el puerto civil de Constanza... se autodestruyó alrededor de las 10:30 hora local (07:30 GMT) sin causar víctimas", dijo el Ministerio de Defensa del país en un comunicado.