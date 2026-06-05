Un dron marítimo explota en el puerto rumano de Constanza
El hecho ocurrió una semana después de que un dron aéreo se estrellara contra un edificio de apartamentos en el país, hiriendo a dos personas.
Un dron marítimo explotó la madrugada de este viernes en el puerto rumano de Constanza, en el Mar Negro, sin causar víctimas.
El hecho ocurrió una semana después de que un dron aéreo se estrellara contra un edificio de apartamentos en el país, hiriendo a dos personas.
"El dron marítimo descubierto esta mañana, 5 de junio, en el puerto civil de Constanza... se autodestruyó alrededor de las 10:30 hora local (07:30 GMT) sin causar víctimas", dijo el Ministerio de Defensa del país en un comunicado.
El ataque anterior
Rumania, respaldada por sus aliados, atribuyó la semana pasada a Rusia la responsabilidad por la caída de un dron sobre un edificio residencial que dejó dos heridos en este país miembro de la OTAN.
Además, las autoridades rumanas declararon persona non grata al cónsul general ruso en Constanza y anunciaron el cierre del consulado ruso en esa ciudad situada a orillas del mar Negro.
Moscú respondió de inmediato prometiendo "medidas de represalia".
Además, las autoridades rumanas declararon persona non grata al cónsul general ruso en Constanza y anunciaron el cierre del consulado ruso en esa ciudad situada a orillas del mar Negro.
Moscú respondió de inmediato prometiendo "medidas de represalia".