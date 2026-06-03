La Justicia dictamina que la UE debe eliminar las estrictas restricciones a Facebook Marketplace

Publicado por AFP 3 de junio, 2026

Meta ganó este miércoles un recurso judicial que obligaba a la UE a levantar duras normas sobre su plataforma Facebook Marketplace, pero perdió un intento similar en relación con Messenger, en una prueba legal de los poderes del bloque para regular a los gigantes tecnológicos.

El recurso ante el Tribunal General de la UE en Luxemburgo se refería a la designación de las plataformas en virtud de la Ley de Mercados Digitales (DMA), una de varias leyes digitales de la UE que se enfrentan a duras críticas de la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Meta se enfrenta a normas y obligaciones estrictas tras ser designada como "gatekeeper"en virtud de la DMA, y sus producdtos Facebook, Instagram y WhatsApp están sujetos a un escrutinio extra como "servicios de plataforma principales" en virtud de la ley.

Pero el gigante estadounidense presentó un recurso legal en noviembre de 2023 argumentando que tanto las apps Messenger como Marketplace eran una extensión de Facebook, y no debían enfrentarse a estrictas obligaciones propias.

"Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal General de la Unión Europea anula la decisión por la que se designa a Meta como gatekeeper en lo que respecta a Marketplace, mientras que mantiene la designación de Meta para su servicio de comunicaciones interpersonales Messenger,", ha señalado el tribunal en un comunicado.

La DMA viene con una lista de lo que deben y no deben hacer las mayores plataformas digitales del mundo en un intento de mantenerlas bajo control y crear un espacio en línea abierto.

En cuanto a la clasificación de Marketplace como "servicio básico de plataforma" sujeto a normas más estrictas, el Tribunal consideró que la Comisión Europea había cometido un "error de derecho" en varios aspectos.

Culpó al ejecutivo de la UE por no tener en cuenta los cambios realizados en la plataforma a mediados de 2023 y, en términos más generales, dijo que su caso "carece de suficiente razonamiento".

En cuanto a Messenger, sin embargo, el tribunal coincidió con la comisión en que era "distinto de la red social Facebook", señalando que "se ofrecía mediante aplicaciones independientes" y que "Meta promociona herramientas que son específicas de ese servicio".

El Tribunal de la UE falló en 2024 en contra de un intento similar de TikTok de impugnar su designación como DMA, una decisión que la empresa de capital chino ha recurrido.