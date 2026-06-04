Un búfalo albino llamado Donald Trump por su melena causa furor en un zoológico de Bangladesh

Publicado por Williams Perdomo 4 de junio, 2026

Un búfalo albino de 700 kilogramos se ha convertido en una de las principales atracciones del zoológico nacional de Bangladesh, donde cientos de visitantes acuden cada día para observar al animal, bautizado como Donald Trump por su llamativo mechón de pelo rubio.

Según informó AP, el singular animal comenzó a llamar la atención cuando un agricultor observó que su melena rubia se parecía al característico peinado del presidente Donald Trump. La comparación se hizo viral en redes sociales tras la difusión de videos del búfalo, lo que atrajo a numerosos curiosos a una granja ubicada en las afueras de Dhaka.

El búfalo estaba destinado originalmente a ser sacrificado durante el Eid al-Adha, la festividad musulmana del sacrificio. Sin embargo, las autoridades ordenaron su traslado al zoológico de la capital alegando razones de seguridad, después de que el creciente interés público generara una afluencia masiva de visitantes.

Desde su llegada al recinto, grandes multitudes han acudido para verlo pese a las altas temperaturas. Visitantes se congregan frente a su corral para fotografiarlo y grabar videos, mientras algunos padres levantan a sus hijos sobre los hombros para que puedan observarlo mejor.

Personal del zoológico también ha tomado medidas especiales para cuidar al animal. Trabajadores lo cepillan, acomodan su pelo hacia un lado y lo rocían con agua para ayudarlo a soportar el calor, mientras ventiladores permanecen encendidos cerca de su recinto.

Medios locales informaron de que inicialmente la exhibición incluía un letrero con el nombre "Donald Trump", aunque posteriormente fue retirado. También reportaron que el curador del zoológico fue despedido el sábado, sin que se ofreciera una explicación oficial.

Antes de su traslado al zoológico, el búfalo había sido vendido para el sacrificio durante la festividad religiosa. No obstante, cuando el ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, ordenó que las autoridades asumieran el control del animal, el dinero fue devuelto al comprador.