Péter Magyar: el joven admirador y exaliado de Orbán que acabó con su Gobierno

Publicado por Carlos Dominguez 13 de abril, 2026

Péter Magyar, de 45 años, es un abogado y político húngaro que en las elecciones parlamentarias de este domingo logró una victoria histórica al frente del partido de centroderecha Tisza, poniendo fin a 16 años de Gobierno de Viktor Orbán y su partido Fidesz.

"Es un inmenso honor que nos hayan otorgado su confianza, con el mayor número de votos jamás obtenido, para trabajar en una Hungría libre, europea, funcional y humana", declaró Magyar en Facebook este lunes.

Hijo de una familia de juristas, Magyar creció en un entorno conservador y católico, y desde joven mostró interés por la política: en su habitación tenía un póster de Orbán, entonces símbolo de la lucha contra el comunismo. Admiraba al líder de Fidesz porque lo veía como una figura de cambio democrático frente al régimen anterior.

En los últimos años de la Hungría comunista y durante la transición, Orbán se presentaba como un joven dirigente que desafiaba la influencia soviética y defendía la democracia y las libertades políticas, una imagen que conectaba con la fascinación de muchos jóvenes por romper con el viejo sistema.

Péter Magyar estudió Derecho y Humanidades en la Universidad Católica Péter Pázmány. Se tituló en 2004 y ejerció brevemente como abogado y juez en prácticas.

Del engranaje del sistema de Orbán a conocedor del poder húngaro

La carrera profesional de Magyar se desarrolló dentro del marco institucional creado por Fidesz tras su regreso al poder en 2010.

En 2002, siendo estudiante, se afilió al partido y en 2006 contrajo matrimonio con Judit Varga, quien más tarde se convertiría en ministra de Justicia del Gobierno Orbán. La pareja tuvo tres hijos y se divorció en 2023.

Magyar ingresó en 2010 al Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría como alto funcionario vinculado a asuntos europeos. Un año después, se incorporó a la Representación Permanente de Hungría ante la Unión Europea en Bruselas, coincidiendo con la presidencia húngara de la UE. Vivió en la capital belga varios años y se familiarizó con la política y la legislación de la UE. Regresó a Budapest en 2018.

Esta trayectoria le permitió conocer de cerca el funcionamiento del "sistema de cooperación nacional" impulsado por Orbán, que muchos analistas creditan por haber devuelto a Hungría estabilidad económica, control sobre sus fronteras y una política exterior centrada en la soberanía nacional.

El inesperado salto que lo convirtió en el nuevo rostro de la oposición húngara

Péter Magyar irrumpió en la política nacional húngara en febrero de 2024 tras el escándalo desatado por la amnistía presidencial concedida por Katalin Novák a un alto cargo de un hogar infantil que había encubierto presuntos abusos sexuales a menores.

La presión ciudadana y mediática derivó en la renuncia de la presidente Novák y de la exministra de Justicia Judit Varga, lo que llevó a Magyar a dejar Fidesz, presentarse como disidente y lanzar su propia campaña anticorrupción, catapultándolo a la primera línea de la lucha política contra el Gobierno de Orbán.

En una entrevista que se volvió viral, Magyar criticó públicamente lo que describió como problemas de corrupción y una excesiva concentración de poder en el Gobierno. "¿Es posible, en un país normal, que unas pocas familias sean dueñas de la mitad del país? Yo no lo creo", planteó durante su intervención.

"Es que estamos llegando poco a poco a una etapa en la que creo que a pesar de que muchas cosas van en la buena dirección en este país, a pesar de que nunca estaré al otro lado, esta es mi familia, este es mi apego, esta es mi socialización, tengo que decir ahora que esto no puede seguir así. Si no queremos que nuestros hijos crezcan en una Hungría que funcione como una empresa familiar, merece la pena cambiar esto".

Poco después, Magyar fundó el partido Tisza y, en las elecciones europeas de junio de 2024, obtuvo un resultado que lo consolidó como principal figura de la oposición. Frente a la UE, este partido adopta una postura claramente procomunitaria, pero conservadora y enfocada en intereses nacionales, en contraste con el euroescepticismo de Fidesz.

Un disidente surgido del propio sistema



Desde un punto de vista cercano al legado de Orbán, la trayectoria de Magyar refleja tanto las oportunidades que ofreció el sistema húngaro actual como la dinámica natural de la democracia: un hombre formado y beneficiado por las instituciones del país decide, por motivos personales y políticos, cuestionarlas desde dentro.

Sus críticos dentro de Fidesz han señalado que su giro fue repentino y que, hasta 2023, formaba parte del mismo sistema que ahora denuncia. Sin embargo, Magyar ha logrado capitalizar el descontento de sectores que, pese a reconocer los logros de Orbán en materia de seguridad, economía y defensa de la familia tradicional, demandan mayor transparencia y renovación.