Canadá y México solicitan renovar el T-MEC por 16 años ante las crecientes dudas de Trump

Publicado por Carlos Dominguez 3 de junio, 2026

Canadá y México formalizaron este martes su solicitud para extender por 16 años el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), en un intento por blindar el acuerdo comercial frente a las dudas expresadas por el presidente Donald Trump.

Según la agencia AFP, el acuerdo es vital para ambos países, ya que Estados Unidos representa el principal destino de sus exportaciones: alrededor del 75% para Canadá y cerca del 80% para México. Ante esta dependencia, Ottawa y Ciudad de México buscan dar estabilidad al tratado a largo plazo.

En una carta enviada el lunes al representante comercial estadounidense Jamieson Greer y al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, el ministro canadiense Dominic LeBlanc señaló que "Canadá recomienda la renovación del acuerdo por otros 16 años". Poco después, LeBlanc se reunió en Washington con sus homólogos, describiendo el encuentro como "positivo" y anunciando que las conversaciones continuarán en las próximas semanas.

Por su parte, el secretario Ebrard también respaldó la extensión de 16 años durante una conferencia de prensa en Ciudad de México.

Un acuerdo bajo las dudas de Trump

El T-MEC, firmado durante el primer mandato de Trump, enfrenta ahora incertidumbre. Aunque el presidente lo elogió en su momento, recientemente lo ha calificado de "irrelevante" y ha impuesto aranceles a sectores clave de Canadá, como el automotriz.

A pesar de estas tensiones, el representante Greer ha señalado que Estados Unidos está dispuesto a mantener partes del tratado, aunque con posibles ajustes.

En su carta, LeBlanc destacó que el acuerdo "es altamente beneficioso para cada uno de nuestros países", recordando que el comercio trilateral ha crecido un 32% desde que el T-MEC entró en vigor en 2020.

Sin embargo, el ministro canadiense reconoció que Estados Unidos y México "podrían proponer áreas donde sean necesarias mejoras", aunque enfatizó que para Ottawa será esencial abordar los aranceles sectoriales impuestos por Trump.