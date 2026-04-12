Fin de una era en Hungría: Viktor Orbán pierde las elecciones y dejará el poder tras 16 años

Publicado por Joaquín Núñez 12 de abril, 2026

Viktor Orbán perdió las elecciones en Hungría. Tras más de 15 años en el poder, el líder conservador fue derrotado en las elecciones generales. Su partido, Fidesz, quedó segundo por detrás de TISZA, un nuevo partido político integrado por antiguos miembros del Fidesz, desencantados con el liderazgo del primer ministro húngaro. Con los resultados del domingo, el próximo primer ministro será Péter Magyar.

Con más del 60% de los votos contabilizados, TISZA obtuvo el primer lugar con el 53% de los votos, que le permitirá una supermayoría de 137 escaños en el Parlamento húngaro. Por detrás quedó el Fidesz, con el 38% de los votos y 55 escaños. En tercer lugar quedó Our Homeland Movement, que intentó presentarse como una opción más conservadora que el propio Orban. Obtuvo el 6% de los votos y 7 escaños.

Magyar ya informó que Orbán lo llamó para felicitarlo por la elección: "Gracias Hungría. (...) El primer ministro Viktor Orbán acaba de llamarnos para felicitarnos por nuestra victoria", escribió en su cuenta de X.

La derrota de Orbán llegó luego de que la Administración Trump respaldara su candidatura en reiteradas ocasiones. “Mi Administración está lista para utilizar todo el poder económico de Estados Unidos para fortalecer la economía de Hungría. ¡Estamos entusiasmados por invertir en la prosperidad futura que generará el continuo liderazgo de Orbán!”, escribió Donald Trump en su cuenta de Truth Social antes de las elecciones.

A esto se sumó el viaje del vicepresidente JD Vance a Budapest, donde participó de un acto con Orbán y respaldó su candidatura.

Las primeras palabras de Orbán tras la derrota

El primer ministro húngaro, quien gobierna desde el 2010, habló ante sus seguidores y concedió la derrota.

"Los resultados electorales aún no son definitivos, pero son comprensibles y claros. El resultado de las elecciones nos resulta doloroso, pero es claro. No se nos ha concedido la responsabilidad ni la posibilidad de gobernar. He felicitado al ganador", declaró Orbán luego de que se conocieran los resultados.

¿Cómo funciona el sistema electoral en Hungría?

El sistema electoral de Hungría es una república parlamentaria, donde el Parlamento tiene 199 diputados en total. Se necesitan 100 para formar Gobierno y 133 para obtener una 'supermayoría' de dos tercios que le permite al partido gobernante realizar cambios estructurales en el país. Por ejemplo, con una mayoría de 133 escaños se podría cambiar la Constitución.

En cuanto a su sistema de elecciones, se trata de un modelo mixto entre la circunscripción uninominal y un modelo proporcional. El Parlamento tiene 199 diputados en total, de los cuales 106 se eligen de forma individual (como en Estados Unidos) y 93 mediante listas nacionales proporcionales.

A esto se suma un mecanismo llamado “compensación”, que se usa para repartir las 93 bancas proporcionales. No solo cuentan los votos a las listas, sino que también se reutilizan muchos de los votos que no sirvieron para ganar en los distritos. Por ejemplo, si un candidato pierde en un distrito en particular, esos se suman al total nacional de su partido, impactando en la repartición de esos 93 escaños proporcionales.

Europa reacciona a la derrota de Orbán

Una vez que se confirmaron los resultados, muchos líderes europeos celebraron la derrota de Orbán, quien durante los últimos años ha chocado en numerosas oportunidades con la Unión Europea.

Una de las primeras en reaccionar fue Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: "Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece. Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país vuelve a su camino hacia Europa. La Unión se fortalece".

A ella se sumó el presidente de Francia, Emmanuel Macron: "Francia celebra lo que ha sido una victoria en términos de participación ciudadana en el proceso democrático, y una victoria que demuestra el apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y al papel de Hungría en Europa".

"El pueblo húngaro ha decidido. Mi más sincera enhorabuena por su éxito electoral. Estoy deseando trabajar con ustedes. Unamos fuerzas por una Europa fuerte, segura y, sobre todo, unida", expresó Friedrich Merz, canciller de Alemania.

Otro de los líderes europeos en expresarse fue Ulf Kristersson, primer ministro de Suecia: "¡Enhorabuena a Peter Magyar por la histórica victoria de TISZA en las elecciones húngaras! Espero con interés trabajar estrechamente con ustedes, como aliados y miembros de la UE. Esto marca un nuevo capítulo en la historia de Hungría".

"Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas", escribió en X el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.