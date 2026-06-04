Nicolás Maduro contrata a la exabogada de Sean 'Diddy' Combs para su defensa
Anna Estevao, quien no evitó la entrada en prisión de Sean 'Diddy' Combs, se une al equipo legal que representa al exdictador venezolano.
El exdictador venezolano Nicolás Maduro -acusado de narcotráfico, fraude electoral o violación de los derechos humanos en Venezuela, entre otros delitos- incorporó a su equipo legal a Anna Estevao, quien fue abogada del rapero Sean Diddy Combs.
Empleada del bufete Harris Trzaskoma, Estevao defendió a Combs durante su proceso judicial por delitos relacionados con la trata de blancas. El rapero terminó siendo sentenciado a 50 meses de encarcelamiento. Se encuentra cumpliendo su condena en una prisión de baja seguridad ubicada en Nueva Jersey.
Estevao se une al equipo legal que representa a Maduro días después de que el abogado de Maduro, Barry Pollack, fuese contratado por el bufete Harris Trzaskoma.
El juicio contra el exdictador venezolano -quien permanece en una prisión de Brooklyn (Nueva York) junto a su esposa, Cilia Flores- continuará el 30 de junio.