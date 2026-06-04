Nicolás Maduro contrata a la exabogada de Sean 'Diddy' Combs para su defensa

Publicado por Alejandro Baños 4 de junio, 2026

El exdictador venezolano Nicolás Maduro -acusado de narcotráfico, fraude electoral o violación de los derechos humanos en Venezuela, entre otros delitos- incorporó a su equipo legal a Anna Estevao, quien fue abogada del rapero Sean Diddy Combs.

Empleada del bufete Harris Trzaskoma, Estevao defendió a Combs durante su proceso judicial por delitos relacionados con la trata de blancas. El rapero terminó siendo sentenciado a 50 meses de encarcelamiento. Se encuentra cumpliendo su condena en una prisión de baja seguridad ubicada en Nueva Jersey.

Estevao se une al equipo legal que representa a Maduro días después de que el abogado de Maduro, Barry Pollack, fuese contratado por el bufete Harris Trzaskoma.

El juicio contra el exdictador venezolano -quien permanece en una prisión de Brooklyn (Nueva York) junto a su esposa, Cilia Flores- continuará el 30 de junio.