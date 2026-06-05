El mercado frustra a 'The Wall Street Journal': la creación de puestos de trabajo se dispara y el desempleo se mantiene

Publicado por Alejandro Baños 5 de junio, 2026

Nuevas muestras macroeconómicas positivas. La creación de empleo en mayo se disparó, superando con creces las expectativas del mercado, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable.

Según el último reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales, el empleo no agrícola "aumentó en 172.000 puestos en mayo", algo que confirma la tendencia al alza de la mayor economía del mundo.

Analistas de Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal apuntaron a que en mayo se iban a crear en torno a 80.000 nuevos puestos de trabajo, de acuerdo a AFP.

Principalmente, el sector del ocio y el de la hostelería fueron los dos que más puestos añadieron al mercado en mayo, creando 70.000 en el último periodo.

El sector sanitario también ofreció datos considerables, agregando 35.000 puestos.

Por otra parte, la tasa de desempleo "se mantuvo sin cambios", estableciéndose en el 4,3%. Un indicador que ha oscilado entre el 4,3% y el 4,5% en los últimos diez meses.