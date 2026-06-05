El Senado da luz verde al paquete de Reconciliación con $70.000 millones para financiar ICE y CBP durante el resto del mandato de Trump pese a las divisiones entre los republicanos

Publicado por Israel Duro 5 de junio, 2026

En el viacrucis en que se ha convertido la aprobación de cualquier iniciativa de la Administración federal en el Capitolio, los líderes republicanos consiguieron sacar adelante el paquete de Reconciliación que reabre la financiación del ICE y la Patrulla Fronteriza para los tres años que quedan de mandato a Donald Trump. Para conseguirlo, los legisladores del GOP utilizaron la fórmula de un Proyecto de Ley Regular de Apropiaciones, que permite esquivar el temible filibusterismo de la Cámara Alta.

La iniciativa, que salió adelante con 52 votos a favor y 46 en contra -la senadora conservadora Lisa Murkowski fue la única de su partido en no apoyar la medida-, no incluye ninguna cláusula que impida al Ejecutivo seguir adelante con la creación de un fondo para compensar a las "víctimas de la persecución judicial" de Biden.

Bill Cassidy, paradójico salvador del paquete de Reconciliación

Un punto que estuvo a un solo voto de hacer descarrilar la aprobación del proyecto, tras presentar Chuck Schumer una moción destinada a prohibir la creación del citado depósito. Para dar aún más emoción al asunto, todo quedó en manos de Bill Cassidy, que perdió su primaria ante un candidato apoyado por el presidente y por las duras críticas de éste contra su labor en la Cámara Alta.

Finalmente, Cassidy dijo "no" a la iniciativa de Schumer y presentó una enmienda propia en el mismo sentido, que finalmente tampoco sería aprobada al no conseguir los 60 votos necesarios para ello. Eso sí, otros seis senadores republicanos respaldaron su iniciativa.

Mike Johnson espera pasar el paquete de Reconciliación a principios de semana

Tras su aprobación, el paquete pasa a la Cámara, donde Mike Johnson espera sacarlo adelante lo antes posible para mandarlo al despacho de Trump. El presidente había dado como fecha límite el uno de junio para tenerlo sobre la mesa para firmar.

El paquete de Reconciliación dota de fondos para los próximos tres años a las discutidas agencias de Inmigración, tras haber aprobado la financiación del resto del DHS en otro proyecto de ley tras un cierre de Gobierno parcial récord de 76 días.

Seis senadores votan para frenar el salón de baile de la Casa Blanca

Otro de los puntos de fricción del paquete era la financiación del salón de bailes de la Casa Blanca proyectado por Trump. El senador demócrata Jeff Merkley presentó una moción para impedir que la construcción siguiera adelante sin el apoyo del Congreso que contó con el respaldo de seis republicanos (Susan Collins, Jon Husted, Dan Sullivan, Lisa Murkowski , Jerry Moran y Thom Tillis) que votaron junto a los demócratas.