El bitcoin se desploma a su valor más bajo desde octubre de 2024
El valor de la criptomoneda se situó este viernes en 59.770,9 dólares.
El bitcoin se desploma. Este viernes, el valor de la criptomoneda se situó por debajo de los 60.000 dólares, su precio más bajo desde octubre de 2024.
Concretamente, a media mañana el valor del bitcoin era de 59.770,9 dólares, perdiendo un 6% de valor.
Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca como presidente, el bitcoin alcanzó un valor de casi 110.000 dólares.
Un año y medio después, el precio del bitcoin es casi la mitad.