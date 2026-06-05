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El bitcoin se desploma a su valor más bajo desde octubre de 2024

El valor de la criptomoneda se situó este viernes en 59.770,9 dólares.

Bitcoin. Imagen de archivoFrance, Veranne, 2026/05/02. Piece de cryptomonnaie Bitcoin. Photographie de Romain Doucelin / Hans Lucas. (Photo by Romain Doucelin / Hans Lucas via AFP)

Bitcoin. Imagen de archivoFrance, Veranne, 2026/05/02. Piece de cryptomonnaie Bitcoin. Photographie de Romain Doucelin / Hans Lucas. (Photo by Romain Doucelin / Hans Lucas via AFP)Hans Lucas via AFP.

Alejandro Baños
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Alejandro Baños

El bitcoin se desploma. Este viernes, el valor de la criptomoneda se situó por debajo de los 60.000 dólares, su precio más bajo desde octubre de 2024.

Concretamente, a media mañana el valor del bitcoin era de 59.770,9 dólares, perdiendo un 6% de valor.

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca como presidente, el bitcoin alcanzó un valor de casi 110.000 dólares.

Un año y medio después, el precio del bitcoin es casi la mitad.

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