El periodista mexicano Max Aub: “La mayoría de los mexicanos apoyan la presión de Trump contra el Gobierno de Sheinbaum”

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de junio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó al periodista mexicano Max Aub, con quien conversó sobre la actual situación que se vive en México en medio de la violencia impuesta por los diferentes cárteles de la droga, así como también sobre la manera en que el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum tuvo que recurrir a Andrés Manuel López Obrador ante la actual situación que se vive ante la presión de Estados Unidos.

“La reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador es la muestra directa de la situación tan grave que está viviendo el gobierno federal mexicano, al punto en que tienen que recurrir a que apareciera la voz de mando del movimiento. Esta acusación de injerencismo extranjero tiene la única explicación de tratar de seguir cubriendo a las figuras políticas señaladas por las autoridades estadounidenses. […] México está en una guerra, en una guerra interna y basta señalarlo con el armamento de guerra que está utilizando el narcotráfico en todo el país. El miedo y el pánico ha minado la esperanza de los mexicanos de que esto pueda controlarse. […] La mayoría de los mexicanos reciben de manera positiva la presión de la Administración Trump contra el gobierno de Claudia Sheinbaum”, dijo Aub.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.