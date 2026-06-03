El eje oculto: una investigación rastrea los vínculos entre Cuba, organizaciones extremistas y activistas estadounidenses

Publicado por Diane Hernández 3 de junio, 2026

Las autoridades estadounidenses deberían prestar mayor atención al papel de La Habana en la articulación de redes internacionales que involucran a activistas estadounidenses, organizaciones solidarias con La Habana y grupos señalados por sus vínculos con movimientos extremistas islámicos.

Esta es la tesis que defiende una investigación publicada en The Washington Times esta semana, y que pone la mira sobre el entramado que habría operado durante años con escaso escrutinio público.

Investigaciones federales y presunta influencia extranjera

El artículo parte de reportes recientes que indican que los Departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos estarían investigando a organizaciones sin fines de lucro y grupos activistas estadounidenses por supuestamente coordinar acciones con Cuba dentro de una presunta campaña de influencia extranjera.

El material argumenta que dichas investigaciones no deberían limitarse a examinar la relación entre Cuba y organizaciones estadounidenses, sino también analizar el papel que, según los autores, desempeña La Habana en la conexión entre redes de solidaridad cubana, activistas occidentales y organizaciones del Medio Oriente.

El papel atribuido al ICAP

Los autores retoman una columna previa publicada en 2025 en la que se analizaba el trabajo del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Según el texto, esta entidad, que los autores vinculan a los servicios de inteligencia cubanos, habría facilitado viajes a la isla de activistas y organizaciones de solidaridad procedentes de Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, entre las más de 2.000 organizaciones asociadas al ICAP figuran grupos como CodePink, Party for Socialism and Liberation, Democratic Socialists of America y la coalición proiraní conocida como al-Tajammu.

El artículo afirma que en 2022 el ICAP y al-Tajammu suscribieron un documento de cooperación. Citando al International Institute for Counter-Terrorism (ICT) de Israel, sostiene que al-Tajammu mantiene vínculos con Hezbollah y que en su estructura participan miembros relacionados con organizaciones designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, entre ellas los hutíes, la Yihad Islámica Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP).

Cuba y la presencia del PFLP mensajes antiisraelíes y antioccidentales hacia audiencias estadounidenses.

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​Asimismo, el artículo menciona que en 2018 una organización sin fines de lucro de California vinculada a Paul Larudee registró el nombre comercial International Committee for Peace, Justice and Dignity (ICPJD). Otros reportes públicos identifican a un miembro del PFLP radicado en La Habana como cofundador de esa organización, agrega el texto.

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​Larudee es presentado en la investigación como director de la campañas antiisraelíes. Los autores aclaran que esta organización no guarda relación con el conocido grupo de lobby proisraelí que comparte las mismas siglas. La investigación asegura que en 2017 el combatiente del PFLP Musa Ahmed Jaber llegó a Cuba y estableció una representación de esa organización en la isla. Dicha estructura habría sido utilizada para difundirhacia audiencias estadounidenses.​Asimismo, el artículo menciona que en 2018 una organización sin fines de lucro devinculada a Paul Larudee registró el nombre comercial International Committee for Peace, Justice and Dignity (ICPJD). Otros reportes públicos identifican a un miembro del PFLP radicado en La Habana como cofundador de esa organización, agrega el texto.​Larudee es presentado en la investigación como director de la Association for Investment in Popular Action Committees (AIPAC) , entidad que, según registros citados por los autores, ha operado bajo diversas denominaciones relacionadas con. Los autores aclaran que esta organización no guarda relación con el conocido grupo de lobby proisraelí que comparte las mismas siglas.

Resumen Latinoamericano y la difusión de contenidos

Entre las organizaciones señaladas en el artículo aparece también Resumen Latinoamericano, medio digital descrito por los autores como una plataforma que amplifica narrativas favorables al gobierno cubano y críticas hacia Israel.

La investigación cita al investigador Michael Barak, del International Institute for Counter-Terrorism, quien afirmó que Resumen Latinoamericano difunde mensajes alineados con Irán, Hezbollah y organizaciones próximas a al-Tajammu.

El Washington Times añaden que una revisión propia les permitió encontrar contenidos de Resumen Latinoamericano posteriormente republicados por Al-Manar, canal de comunicación vinculado a Hezbollah.

Voluntarios, delegaciones y antecedentes históricos

Según el texto, desde 2020 la organización de Larudee habría coordinado delegaciones de voluntarios estadounidenses hacia Cuba y Venezuela.

El análisis periodístico sostiene además que las conexiones descritas no son recientes. Aseguran que varios activistas actualmente vinculados a al-Tajammu participaron anteriormente en campañas para lograr la liberación de la denominada Red Avispa (Wasp Network), una red de espionaje cubana desmantelada por el FBI durante la década de 1990.

Como respaldo de esa afirmación, citan declaraciones realizadas en 2022 por Hassan Juni, integrante de la junta directiva de al-Tajammu, quien habría reconocido la participación de activistas del grupo en campañas relacionadas con la liberación de los agentes cubanos.

Conexiones con Neville Roy Singham

Otro de los elementos abordados por la investigación es la relación entre algunas de estas organizaciones y el empresario Neville Roy Singham.

Los autores recuerdan que Singham ha sido objeto de cuestionamientos en el Congreso estadounidense por sus presuntos vínculos con el Partido Comunista Chino y por su apoyo financiero a organizaciones de izquierda y grupos críticos de Israel.

Según registros públicos citados en el artículo, la organización AIPAC de Paul Larudee realizó donaciones al Justice and Education Fund, entidad que los autores vinculan a Singham.

Eventos en La Habana y figuras involucradas

La investigación también reseña un taller palestino celebrado en Cuba en marzo de 2024. Varias fotografías publicadas por Resumen Latinoamericano mostraron la participación de Mariela Castro, hija de Raúl Castro, junto a representantes del PFLP y dirigentes del Justice and Education Fund.

Los autores mencionan específicamente a Manolo de los Santos, director del Justice and Education Fund y director ejecutivo de The People’s Forum. Durante un evento realizado en La Habana ese mismo mes, De los Santos habría pronunciado un discurso en el que hizo referencia a símbolos asociados al Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Asimismo, el periodista cubano Darío Alemán declaró al medio que alrededor de 2014 observó a De los Santos en una oficina operada por René González, exintegrante de la Red Avispa, acompañado por Graciela Ramírez, identificada como editora de Resumen Latinoamericano y coordinadora del ICPJD.