Los demócratas del Senado frenan la extensión de facultades de vigilancia en protesta por el nombramiento de Pulte como Director de Inteligencia Nacional

Publicado por Williams Perdomo 5 de junio, 2026

Los demócratas del Senado bloquearon la madrugada de este viernes el inicio del debate para extender las facultades de vigilancia reforzada, cuya vigencia expira en una semana, en protesta por la decisión del presidente Donald Trump de nombrar a Bill Pulte como director nacional de Inteligencia interino.

La moción para avanzar con la legislación que habría permitido renovar las atribuciones de vigilancia contempladas en la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) fue rechazada por 47 votos contra 52. Todos los demócratas votaron en contra, con excepción del senador John Fetterman, de Pensilvania.

De acuerdo con The Hill, seis republicanos también se sumaron al rechazo: Josh Hawley, Mike Lee, Rand Paul, Eric Schmitt, Rick Scott y Tommy Tuberville.

La votación representa un revés para el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Tom Cotton, quien había estado cerca de alcanzar un acuerdo con los demócratas para extender las facultades de vigilancia antes de su vencimiento el próximo 12 de junio.

El senador Mark Warner, vicepresidente demócrata del Comité de Inteligencia, argumentó que su bancada no podía respaldar la renovación de estos poderes mientras Pulte permanezca en una posición desde la cual podría acceder a información de inteligencia.

“El proyecto bipartidista en el que trabajamos era una buena iniciativa, pero la idea de que, a pocos días de un momento crítico para la renovación de FISA, el presidente eligiera a alguien tan groseramente no calificado es algo que no podemos aceptar”, declaró Warner tras la votación.

Las críticas contra Pulte se centran en su actuación al frente de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda. Según los senadores demócratas, utilizó información confidencial relacionada con registros hipotecarios para respaldar investigaciones y procesos contra adversarios políticos de Trump, entre ellos la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, la fiscal general de Nueva York Letitia James y el senador Adam Schiff.