“Sería un honor reunirme con él”: Trump asegura estar dispuesto a reunirse con el ayatolá si se logran los acuerdos de paz

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de junio, 2026

El presidente Donald Trump aseguró este jueves desde el Despacho Oval que estaría dispuesto a reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en el caso de que las negociaciones que siguen en curso para ponerle fin al conflicto bélico entre ambos países desemboquen en un acuerdo. Las palabras del mandatario republicano tuvieron lugar luego de que el periodista de Fox News, Peter Doocy, preguntara si podrían existir tensiones entre su persona y el nuevo líder iraní tras la campaña militar estadounidense contra la nación persa.

“No quiero reunirme, pero si me reuniera, sería un honor reunirme con él. Me gustaría ver si llegamos a un acuerdo, pero si llegamos a un acuerdo, es posible que me reúna con él. No tendría problema con eso”, dijo Trump, quien al ser preguntado sobre la posibilidad de que exista un resentimiento persistente, reconoció que quizá no sea visto favorablemente por el ayatolá, al asegurar: “Diría que no soy su persona favorita, pero dicho eso, probablemente sea un profesional”. De igual forma, el mandatario republicano comentó que Jamenei goza de un importante respeto en ciertos sectores, añadiendo que “En algunos círculos tiene muy buena reputación, de hecho”.

Las palabras de Trump tuvieron lugar un día después de que la Cámara de Representantes aprobara una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente contra Irán, en lo que ha representado un revés político significativo para el mandatario republicano, luego de que cuatro miembros del GOP rompieran filas y se unieran a los demócratas para sacar adelante la medida por 215 votos a favor y 208 en contra.

El conflicto armado entre Irán y Estados Unidos, el cual estalló a finales de febrero luego de que Trump ordenara un ataque contra la cúpula de la teocracia islámica, ha pasado de una intensa campaña de bombardeos a un alto al fuego inestable mientras ambos países se disputan el control del Estrecho de Ormuz. Los negociadores, por el momento, permanecen distanciados sobre el futuro del programa nuclear iraní, y los enfrentamientos han aumentado en los últimos días en el marco del bloqueo estadounidense a los puertos del régimen iraní.