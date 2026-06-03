EN VIVO | Drones iraníes golpean el aeropuerto de Kuwait y dejan varios heridos

Publicado por Williams Perdomo 3 de junio, 2026

Los precios del petróleo subieron más de un dos por ciento el miércoles, debido al estancamiento de las conversaciones de paz en Oriente Medio, aunque las acciones subieron principalmente gracias a la continua demanda de todo lo relacionado con la inteligencia artificial.

A pesar de las garantías de Donald Trump de que Estados Unidos e Irán se están acercando a poner fin a su guerra de tres meses y a reabrir el estrecho de Ormuz, los inversores en petróleo crudo parecen impasibles mientras esperan avances concretos.

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04:23 am Emiratos Árabes Unidos pide una postura unificada de los países del Golfo tras los ataques contra Kuwait y Bahréin 04:23 03/06/2026 04:23 03/06/2026 Un alto funcionario emiratí pidió el miércoles una postura unificada de los países del Golfo tras los renovados ataques contra Kuwait y Bahréin, de los que se culpó a Irán.



"Ante la reiterada agresión de Irán contra los estados hermanos de Kuwait y Bahréin, es imperativo que los estados del Golfo adopten una postura firme, unificada y cohesionada. Ningún estado del Golfo debe enfrentarse solo a estos ataques, porque la seguridad de los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) está interconectada, sus intereses son compartidos y su destino es el mismo", declaró el asesor presidencial de los EAU, Anwar Gargash, en una publicación en X.

03:40 am La selección de fútbol de Irán llegará el domingo a México

04:21 03/06/2026 04:21 03/06/2026 El equipo de fútbol de Irán llegará el domingo de madrugada a México para instalarse en su campamento base para el Mundial-2026, anunciado el miércoles su servicio de prensa.



03:18 am Prensa estatal de Líbano reporta un bombardeo contra un vehículo cerca de Beirut

04:21 03/06/2026 04:21 03/06/2026 La agencia de noticias estatal de Líbano informó el miércoles un bombardeo israelí cerca de Beirut y ataques en el sur de Líbano, en la segunda jornada de negociaciones en Washington entre ambos países.



La agencia NNA informó que un vehículo había sido bombardeado en la carretera de Khaldé, situada en la entrada sur de la capital libanesa.





02:18 am Drones iraníes golpean el aeropuerto de Kuwait y dejan varios heridos

Drones iraníes impactaron en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, un ataque que dejó varios heridos y obligó a suspender el tráfico aéreo, afirmaron este miércoles las autoridades de ese país del golfo Pérsico, aliado de Estados Unidos.



Este ataque pone a prueba el alto el fuego del 8 de abril, que en gran medida se ha mantenido pese a golpes esporádicos, después de más de un mes de guerra desencadenada por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.



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Los últimos acontecimientos de la guerra:

