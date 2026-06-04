Caso Henry Nowak: el doloroso despertar de la sociedad británica ante el racismo woke

Publicado por Carlos Dominguez 4 de junio, 2026

El trágico caso de Henry Nowak, un chico blanco que murió en Southampton tras ser apuñalado por un hombre sij y que fue arrestado y esposado mientras agonizaba bajo sospecha de racismo, ha hecho despertar a la sociedad británica y ha puesto el foco en las consecuencias a largo plazo del controversial Informe Macpherson.

El informe, publicado en 1999 tras el asesinato del joven negro británico Stephen Lawrence, concluyó que la Policía Metropolitana de Londres era "institucionalmente racista". El documento recomendó reformas profundas para combatir el racismo dentro de las fuerzas del orden y cambió la forma de registrar e investigar incidentes raciales en Reino Unido. Desde entonces, se ha convertido en la base de muchas políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) aplicadas en la policía británica.

Según Allister Heath, editor de The Sunday Telegraph, el mencionado informe marcó la entrada de la teoría crítica de la raza (CRT) en el Reino Unido. Como consecuencia, en lugar de defender que la raza debe ser irrelevante, empresas, escuelas y policía se han vuelto más obsesionadas con ella, priorizando el color de la piel por encima del carácter individual, algo que todavía hoy afecta gravemente el trabajo policial.

Activistas y políticos conservadores exigen el fin del sesgo racial en la policía

Tras la condena de Vickrum Digwa, el asesino de Henry Nowak, los disturbios se han intensificado en las últimas horas con enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas del orden. Según los videos que circulan en redes sociales, los manifestantes arremetieron contra la policía con botellas, ladrillos y contenedores de basura, mientras coreaban "Henry, Henry" en apoyo al joven brutalmente asesinado.

Las protestas comenzaron la noche del martes fuera de la estación policial central de Southampton y rápidamente se descontrolaron. Entre los líderes de las manifestaciones destaca Tommy Robinson, activista de derecha conocido por su crítica a la política de inmigración británica, junto con Laurence Fox y otras figuras del espectro político conservador.

Robinson denunció este jueves que "la abrumadora mayoría de los ataques violentos en el país se dirigen contra personas blancas, sin embargo, esta crisis es en gran medida ignorada por el Gobierno y los medios de comunicación". Según el activista, las políticas policiales y las fallas sistémicas "continúan fallando a las víctimas", lo que, en su opinión, refleja un sesgo institucional que deja desprotegida a la comunidad blanca frente a la violencia creciente.

Por su parte, Nigel Farage, líder del partido Reform UK, calificó el asesinato de Nowak como "prueba de un Reino Unido de dos niveles" y exigió que las fuerzas del orden abandonen las políticas de "sesgo racial".

El alto costo de las políticas DEI en la policía británica

Según The Telegraph, tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis en 2020, que desató el movimiento Black Lives Matter (BLM), los líderes policiales británicos aceleraron la adopción de medidas de "acción racial".

En 2022, el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC) y el College of Policing lanzaron un plan nacional contra el racismo en el que citaban expresamente la muerte de Floyd como "catalizador" para abordar la "injusticia social" en el Reino Unido, vinculando directamente aquel caso estadounidense con el Informe Macpherson sobre el asesinato de Stephen Lawrence.

En su actualización de 2025, el plan de acción racial fue aún más lejos al promover explícitamente el concepto de "equidad" por encima de la "igualdad". El documento señala que la equidad "no significa tratar a todos por igual o ser ‘ciegos al color’ (igualdad racial)", lo que en la práctica implica tratar a las personas de forma diferente según su origen étnico.

Cómo el enfoque en la diversidad está paralizando a la policía británica

Esta evolución ha generado crecientes críticas. David Spencer, ex detective jefe inspector del Met y actual director de crimen y justicia en Policy Exchange, advierte que este enfoque representa "un rechazo implícito al principio fundacional de la policía: actuar sin temor ni favor", y que puede provocar "un colapso generalizado del consentimiento público hacia la policía".

Otros críticos sostienen que estas políticas han generado un clima de temor entre los agentes a ser tildados de racistas y han contribuido a la permisividad con la que operan ciertas bandas de captación de menores en Reino Unido.

Un informe publicado en 2025 reveló que hubo fallos sistémicos y encubrimientos institucionales en el procesamiento de una infinidad de delitos cometidos por estos grupos, en su mayoría de origen pakistaní, que durante muchos años han explotado sexualmente a menores de edad en Reino Unido.