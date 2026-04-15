Trump cree que Magyar va a hacer un buen trabajo en Hungría

Publicado por Williams Perdomo 15 de abril, 2026

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el martes a ABC News que le gustaba el primer ministro electo de Hungría, Peter Magyar, quien derrotó al nacionalista Viktor Orban. Afirmó que Magyar "iba a hacer un buen trabajo".

Orbán, que contaba con el respaldo de Trump y mantenía estrechos vínculos con Moscú, fue derrocado en las elecciones del domingo tras 16 años en el poder, en una victoria decisiva que los votantes otorgaron al partido húngaro Tisza con una participación récord.

"Creo que el nuevo hombre va a hacer un buen trabajo; es un buen hombre", dijo Trump al corresponsal de ABC News, Jonathan Karl, quien publicó las declaraciones en X.

Según Karl, Trump señaló que Magyar había sido miembro del partido de Orbán y que compartía opiniones similares sobre inmigración.

"Creo que va a ser bueno", declaró Trump, según las citas recogidas.

La derrota de Orbán

El vicepresidente estadounidense JD Vance visitó Budapest la semana pasada para reunirse con Orban, donde elogió al mandatario de 62 años como un "modelo" para Europa.

Según se informa, Trump dijo que no sabía si habría marcado la diferencia el hecho de que él personalmente hubiera ido a Hungría a hacer campaña por Orbán.

"Estaba muy por detrás", le dijo Trump a Karl. "Yo no estuve muy involucrado en esto. Viktor es un buen hombre, eso sí".