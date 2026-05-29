¿Un dron ruso en Rumanía? El incidente que alarma a la OTAN y pone en alerta a Europa

Impacto de un dron en la ciudad de Galati, en el este de Rumanía. AFP Photo / Facebook pages of romania's emergency services .

Publicado por Carlos Dominguez 29 de mayo, 2026

Por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania, un presunto dron ruso impactó directamente un edificio residencial en territorio de un país miembro de la OTAN, dejando dos heridos y provocando un incendio. El incidente ocurrió en la madrugada de este jueves en la ciudad rumana de Galati y ha provocado una fuerte reacción internacional, poniendo bajo alerta máxima al flanco este de la Alianza Atlántica.

El presidente rumano, Nicusor Dan, convocó el viernes una reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional del país tras el incidente. Por su parte, el Ministerio de Exteriores acusó a Rusia de una "escalada grave e irresponsable" y convocó este viernes al embajador ruso.

"Comunicaremos oficialmente las consecuencias que esta falta de responsabilidad por parte de la Federación Rusa tendrá para las relaciones diplomáticas entre nuestros países, así como los próximos pasos a nivel europeo en relación con los paquetes de sanciones", escribió en X la ministra de Asuntos Exteriores, Oana Toiu.

¿Es ruso el dron que cruzó el espacio aéreo rumano?

Según el Ministerio de Defensa de Rumanía, uno de los drones Geran-2, de fabricación rusa y también conocido como Shahed-136, que participaban en un ataque nocturno contra objetivos ucranianos, fue el que cruzó el espacio aéreo rumano.

"Durante la noche del 28 al 29 de mayo, la Federación Rusa reanudó los ataques con drones contra objetivos civiles e infraestructuras en Ucrania, cerca del río fronterizo con Rumanía", declaró el Ministerio de Defensa rumano.

"Uno de estos drones entró en el espacio aéreo rumano, fue rastreado por radar hasta la parte sur de la ciudad de Galati y se estrelló contra el techo de un edificio de apartamentos, provocando un incendio con el impacto", añadió.

El Ministerio de Defensa informó que dos cazas F-16 fueron desplegados de urgencia después que los drones fueran detectados en espacio aéreo rumano.

La OTAN promete "solidaridad absoluta" con Rumanía

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, expresó este viernes su "solidaridad absoluta" con Rumanía durante una conversación telefónica con su presidente, al tiempo que criticó con dureza al Kremlin por el incidente del dron.

"Afirmé que la OTAN está preparada para defender cada centímetro del territorio aliado", declaró el secretario. "Seguiremos fortaleciendo nuestra disposición para disuadir y defendernos de cualquier amenaza, incluidas las que provengan de drones".

Rutte afirmó que "el comportamiento imprudente de Rusia es un peligro para todos nosotros".

Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN denunció una "incursión imprudente" en territorio rumano, aunque no mencionó explícitamente a Rusia.

"Estamos con nuestro aliado de la OTAN, Rumanía, y condenamos esta incursión imprudente en su territorio", escribió el embajador Matthew Whitaker en X, y añadió: "Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN".

Von der Leyen y Francia condenan a Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este viernes que la "guerra de agresión" lanzada por Rusia "ha traspasado una nueva línea".

"Nos mantenemos en plena solidaridad con Rumanía y su pueblo", escribió la presidenta de la Comisión Europea en las redes sociales. "Mientras seguimos fortaleciendo nuestra seguridad y disuasión, especialmente en nuestra frontera oriental, continuaremos aumentando la presión sobre Rusia", añadió.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, acusó este viernes al Kremlin de cometer un "acto irresponsable", y añadió que Rusia había atacado "a un país de la Unión Europea y miembro de la OTAN".