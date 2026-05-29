¿Operación militar inminente en Cuba? Entrevista con el comandante retirado Jesús Romero

Publicado por VozMedia Staff 29 de mayo, 2026

En esta entrevista desde los estudios de Voz Media conversamos con Jesús Romero, analista en temas de seguridad, defensa y geopolítica internacional, sobre los escenarios de tensión que actualmente involucran a Estados Unidos, Cuba y otras naciones. A partir de recientes reportes sobre movimientos militares y declaraciones oficiales desde Washington, el análisis aborda qué tan viable sería una operación militar contra el régimen cubano y cuáles serían las capacidades reales de respuesta de La Habana frente al poderío militar estadounidense.

Sobre la capacidad defensiva cubana, Romero considera que el deterioro del equipamiento militar del régimen limita considerablemente sus opciones frente a la superioridad tecnológica y operativa de las fuerzas norteamericanas.

Durante la conversación también se examina el papel estratégico de los recursos militares desplegados en el Caribe, incluyendo bases aeronavales y el posible uso de portaviones como el USS Nimitz. Romero explica cómo funcionan los planes de contingencia del Pentágono y cuál es la diferencia entre una operación limitada y una intervención de mayor escala.

El especialista sostiene que, más allá de los reportes sobre posibles movimientos militares, Washington ya tendría activadas capacidades logísticas y operativas en la región que permitirían responder rápidamente ante cualquier escenario relacionado con Cuba. Según su análisis, la cercanía geográfica de bases estratégicas en Puerto Rico, Florida y Georgia reduce significativamente la necesidad de un despliegue militar masivo adicional.

Además, enfatiza que Washington maneja simultáneamente una estrategia de presión y asistencia humanitaria hacia la isla, utilizando corredores logísticos que, en caso de una contingencia, también podrían servir como soporte para operaciones militares.