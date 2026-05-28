Italia: incautan bienes de más de $230 millones de Matteo Messina Denaro, exlíder de la Cosa Nostra

Matteo Messina Denaro, el día de su arresto en enero de 2023. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 28 de mayo, 2026

Las autoridades italianas decomisaron bienes valorados en más de 230 millones de dólares de Matteo Messina Denaro, exlíder de la Cosa Nostra -mafia siciliana-.

Messina Denaro murió el 25 de septiembre de 2023, meses después de ser arrestado en una clínica ubicada en la ciudad de Palermo (Italia), donde acudía para recibir tratamiento contra el cáncer de colón que padecía.

Estuvo prófugo durante más de tres décadas.

Según informó AFP, la policía italiana informó de que los bienes incautados proceden o tienen lugar en diferentes países: además de Italia, en España, Andorra, Islas Caimán, Gibraltar, Líbano, Luxemburgo, Mónaco y Suiza.

Messina Denaro fue uno de los jefes más despiadados de Cosa Nostra. Fue condenado a varias cadenas perpetuas por su implicación en el asesinato de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992 y en atentados con bomba en Roma, Florencia y Milán en 1993.