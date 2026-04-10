Orbán acusa a sus rivales de "conspiración" a dos días de elecciones en Hungría

Publicado por Israel Duro 10 de abril, 2026

El primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán, acusó este viernes a sus "adversarios" de intentar generar "caos" y de "conspirar con servicios de inteligencia extranjeros" con el fin de cuestionar los resultados de las elecciones legislativas del domingo.

El país europeo de poco menos de 10 millones de habitantes celebra ese día unas elecciones legislativas en las que Orbán, de 62 años, busca un quinto mandato. Pero por primera vez desde su llegada al poder en 2010, este firme defensor de los valores tradiciones y la familia, y luchador incansable contra la agenda woke, no parte como favorito. Varias encuestas apuntan a una victoria de su rival conservador y proeuropeo Peter Magyar.

En un mensaje publicado en Facebook, Orbán acusó a sus "adversarios" de "conspirar con servicios de inteligencia extranjeros" para "apoderarse del poder". Denunció además "amenazas de violencia" contra sus partidarios, "acusaciones de fraude electoral fabricadas" y "manifestaciones preorganizadas" incluso antes del conteo de votos.

La oposición acusa a Washington de tratar de influir en los comicios

El dirigente del partido conservador Tisza, Peter Magyar, replicó pidiendo a los húngaros "no ceder ante ningún tipo de provocación y mantener la serenidad". También invitó a Orbán a "aceptar" el voto del pueblo húngaro con "la calma y la dignidad que se imponen".

Los "fraudes electorales en curso, llevados a cabo desde hace meses por el partido en el poder, Fidesz, así como los actos delictivos, las operaciones de inteligencia, la desinformación y las noticias falsas, no pueden cambiar el hecho de que Tisza va a ganar estas elecciones", dijo en un mensaje en Facebook.

Magyar también había advertido, antes de la visita del vicepresidente estadounidense JD Vance esta semana a Hungría, sobre un intento de Washington de influir en la votación. Además, el jueves por la noche, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a brindar su apoyo a Orbán, su principal aliado en la Unión Europea.

"Hungría: VOTEN POR VIKTOR ORBÁN. Es un verdadero amigo, un luchador y un GANADOR, y cuenta con mi apoyo total y absoluto".